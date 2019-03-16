沒作大腸癌篩檢有多可惜？醫：考9成考古題卻沒看

2019-03-16 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



大腸癌長年蟬聯台灣癌症發生率之首，台灣人終其一生的發生率高達1/20，比機車車禍發生率還高。醫師指出，大腸癌篩檢是對抗大腸癌的關鍵利器，「沒作篩檢有多可惜？就像人都到了阿里山，卻睡過頭錯過日出這麼可惜」。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和醫院今明兩日合作主辦「2019防癌高峰論壇」，其中邀請台大醫院健康管理中心主任、胃腸肝膽科主治醫師邱瀚模分享大腸癌的預防之道。

邱瀚模說，大部份的大腸癌患者並沒有家族病史，不過大腸腺瘤演變為大腸癌需要5到10年的長時間，因此大腸癌非常適合篩檢。美國癌症學會研究顯示，近半數大腸癌的發生率或死亡率的下降能歸功於篩檢，台灣大腸癌篩檢計畫同樣顯示，篩檢篩道的個案多在癌症早期。

「不作篩檢有多可惜？就像考試出了90%的考古題但事前忘了看、剛加完油隔天就降價、錯過百貨公司周年慶，或是去到阿里山，早上卻爬不起來錯過日出那樣」，一席話笑翻全場聽眾。

現場有民眾問道，自己沒有家族史，年年作糞便潛血檢查都是陰性，不過年齡已達60歲，這個情況需要進一步做大腸鏡檢查嗎？邱瀚模回應，1次篩檢結果陰性與連續3年篩檢結果陰性的意義不同，後者呈現這個人罹癌風險是穩定的低，不過若行有餘力要自費作大腸鏡檢查也是可以的。

民眾對於大腸癌議題很關注，提問問題還包括宿便是否致癌？痔瘡是否會演變成大腸癌？邱瀚模回應，過去研究並未證實宿便會導致大腸癌，痔瘡是靜脈曲張、是血管老化，更不可能會演變成癌症。

另有人問道，有痔瘡、會流血時，作糞便潛血檢查還有意義嗎？邱瀚模說，一般來說，痔瘡造成的流血往往量大，整個馬桶呈鮮紅色，但不會天天如此；大腸惡性腫瘤帶來的血液則是一點一點每天滲。因此，有痔瘡的民眾可以挑痔瘡沒有發作的那天去作糞便潛血檢查，不然直接做大腸鏡檢查也可以，一翻兩瞪眼、馬上就知道有沒有罹癌。

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