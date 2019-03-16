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三年讀完千本書 台灣最年輕作家和媽媽一起找回閱讀力

2019-03-16 21:01聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

根據聯合報願景工程的問卷調查，去年一年，逾四成民眾連一本書都沒讀過。今年念國一的易昀，確曾在國小期間，三年內念了一千本書，十歲就出版了繪本書「熊讚牌蜂蜜」。她跟母親今天一起參加「大風吹～吹翻書的人」閱讀嘉年華，分享親子閱讀的樂趣與秘密。

不讀時代，閱讀反而是你的超能力！聯合報系願景工程今在華山文創園區舉辦「大風吹～吹翻書的人」閱讀嘉年華，不僅讓北中南三地獨立書店共聚一堂，更用新鮮有趣的演講和遊戲、活動引領民眾閱讀，吸引逾6000名大小朋友報名參加，重新找回閱讀力。

聯合報系願景工程本周推出「尋找台灣閱讀力」系列報導，討論現代人滑手機、讀臉書卻不讀紙本書，引發的教育與文化危機。主辦單位在閱讀嘉年華展場內設置這分報導的打卡區，吸引大批觀眾拍照留念，許多小讀者拿著「我讀書所以我很美」等標語，跟著報紙頭版一起入鏡，留下搞笑卻饒富深意的紀念照。

這場閱讀嘉年華集合各種型態的閱讀，讓讀者了解紙本和數位閱讀是互補而非衝突。主辦單位邀來聯經、時報、遠流、親子天下等出版社設攤，推薦親子共讀好書。讀創故事、Readmoo讀墨電子書、一刻鯨選等新型態數位閱讀，也來共襄盛舉。

各自在台灣不同角落發光的獨立書店，也難得共聚一堂。來自台東的「晃晃書店」、來自屏東小琉球的「小島停琉」，來自恆春的「紅汽球書店」、以及來自嘉義的「島呼冊店」，分別選出在地好書共襄盛舉。

七年級學生易昀是台灣最年輕的作家，曾在三年內讀完一千本書。她和母親鄭嘉蕙一起分享親子閱讀的樂趣。鄭嘉蕙指出，易昀每次寫完文章，就會請她「看一下」，但她從來不會修改，因為小孩子比你想像中有深度，「父母不要急於修正小孩子的想法，就不會拘束小孩子的想像力」。

易昀則說，親子之前一起分享閱讀心得，不僅是訓練小孩的表達能力，也是訓練大人的思考、包容和理解力。

常有人問鄭嘉蕙，買書好還是上圖書館借書好?她認為，買書的好處是可以讓孩子看很多遍，每一遍都可能帶來新的發現。此外，她認為看紙本書和看電影的閱讀經驗完全不同，因為文字影像化之後，便少了天馬行空的想像力。

「閱讀人」主編鄭俊德，則以「閱讀就是你的超能力」為題演講。他透露，自己在18歲那年生了場大病，開始質疑「人為何活著」，老師和朋友都無法解答，最後他在書中找到答案：「活著是成為別人生命的需要」，也促使他創辦了推廣閱讀的社群。他告訴聽眾，在人生任何階段遇到的難題，都可以透過閱讀找到答案。

閱讀嘉年華展場內設置聯合報頭版的打卡區，吸引大小讀者拿著「我讀書所以我很美」等標...
閱讀嘉年華展場內設置聯合報頭版的打卡區，吸引大小讀者拿著「我讀書所以我很美」等標語，跟著報紙頭版一起入鏡。記者陳宛茜/攝影
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七年級學生易昀和母親鄭嘉蕙一起分享親子閱讀的樂趣。記者陳宛茜/攝影
七年級學生易昀和母親鄭嘉蕙一起分享親子閱讀的樂趣。記者陳宛茜/攝影
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親子天下願景獨立書店
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