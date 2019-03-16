邀身障者走出戶外 金車社福訪宜蘭內城

2019-03-16 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



長期關懷弱勢及公益團體的金車文教基金會，今年度結合宜蘭在地社福單位，與內城社區共同推廣地方特色，陸續邀請12家宜蘭社福機構，於每個月辦理「幸福宜蘭 金車社福日」。金車今天邀請肢體障礙者協會74位身障朋友，參訪內城社區鐵牛力阿卡以及金車酒堡、伯朗咖啡員山館；未來將陸續邀請宜蘭家扶基金會、善牧社會福利基金會及自閉症協會等12家社福機構。

金車文教基金會與長期友好的內城社區夥伴，今年度辦理「幸福宜蘭 金車社福日」，邀請宜蘭在地社福團體走出戶外，深度認識宜蘭農村文化。活動安排身障朋友搭乘鐵牛車體驗農村文化及幸福手作DIY，肢體障礙者協會監事、理事長、總幹事等陪同出席。

宜蘭內城社區村民有感年輕人相繼出走，農村文化逐漸凋零沒落，因此以內城出發，發展鄉村特色，將耕耘機結合人力手拉車「力阿卡」，打造出富有知識體驗的農村小旅行，以社區的老農民們擔任導覽員，傳授最道地的農夫經驗。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，春天是出遊最好的時間，好山好水的宜蘭員山可帶給身心靈最好的滋潤，為落實企業社會責任，希望藉由此活動，與宜蘭當地社福團體互助互惠，讓身障朋友也有機會走出戶外、迎向人群，並認識內城農村文化，進而促進身心健康，也期待手作課程能使身障朋友發揮潛能，找到自信。

肢體障礙者協會會員表示，感謝金車文教基金會舉辦此活動，讓他們度過愉快周末，並感受到滿滿幸福，DIY非常有趣，對於利用在地食材烹煮的佳餚更是讚不絕口，希望明年可以再度參加，體驗不同的手作課程。