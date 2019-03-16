患者說自己失智 醫師說不是 再確診已是重度

2019-03-16 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



89歲的巫庭妹，曾擔任國小主任，獲選為教育部的優良教師，是學生口中的好老師，看似極有成就感的人生，卻在十多年前出現變化。明天出刊的元氣周報，將介紹巫老師和家人的故事。以下先分享給讀者：

十多年前開始，巫老師變得忘東忘西，常翻箱倒櫃、懷疑別人，甚至說有看到過世親人的幻覺，讓家人照顧得非常辛苦。所幸她的孩子相當孝順，只要有時間就會回家陪伴母親，分擔照顧責任，一家人和樂融融是面對疾病最大的支撐力量。

巫庭妹女兒劉毓珠說，家中客廳擺放了蘭花，母親卻把澆花當澆菜，經常將一大鍋水倒進蘭花裡，搞得蘭花最終不是枯死而是被淹死，客廳地板也都是水，即使好言相勸，母親仍會非常生氣。

到了晚上，母親會把水壺中的水倒入所有容器中，甚至將已煮好的水再拿去煮，但她永遠只會開火，忘記關火，還曾把熱水壺拿去瓦斯爐上煮，非常危險，劉毓珠回想起來還心有餘悸，「那時晚上都要把廚房的門鎖起來，怕她製造問題。」

劉毓珠坦言，早期看診時，醫師都認為母親是憂鬱症，因此使用抗憂鬱藥物來治療，但母親本身有病識感，「她還會告訴醫師，我是失智症。」可是醫師都以年紀大，誰不會忘東忘西來回應母親，直到三年後，她帶母親到台大醫院神經內科就診，檢查發現母親已接近失智症。

失智症伴隨時間逐漸變嚴重，但劉毓珠說，在母親身上，她發現晚期的失智症患者比早期患者容易照顧，過往母親聽到令她不開心的話語，會立刻生氣，甚至動手打人，如今她很少發脾氣，整個人變得很客氣，面對人常說「謝謝你，好在有你！」

面對情緒多變的母親，劉毓珠身為家中長女，從媒體業退休後，因為未婚肩負起照顧父母的責任，她說年輕時工作忙碌又常出差，很少與家人吃飯，家人們各過各的生活，直到發現家人年紀大身體變差，才驚覺應該盡本份，照顧父母回饋他們的養育之恩。

不過她也感嘆，年紀愈大，體力每況愈下，每次要幫失能的父親洗澡都備感吃力，後來自己視力又出問題，無法照顧雙親，去年只好請外籍移工幫忙照護。

回想照顧父母的過程，劉毓珠欣慰地說，「我最大的財富是一家人和樂融融」，妹妹即使有家庭，也會經常回來幫忙帶父母就醫和煮飯，分擔她的壓力，看著兄弟姊妹互相支援，真的很感恩自己擁有幸福的家庭，才能撐過疾病帶來的痛苦。