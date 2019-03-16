互相扶持！失智丈夫牽緊巴金森症太太的手

2019-03-16 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



當先生失智，太太罹患巴金森氏症，他們依然牽緊彼此的手，互相扶持。明天出刊的元氣周報，將介紹林中興和他太太的故事。以下先分享給讀者：

69歲的林中興，原本在鐵工廠工作，十年前罹患阿茲海默症，開始出現記憶力不佳，忘東忘西的症狀，生活上需要靠太太林麗卿的協助，沒想到太太也罹患巴金森氏症，身體行動不便，但夫妻倆仍撐著身體的病痛互相扶持。

林麗卿說，丈夫就當她的腳，出門在外都會緊緊牽她的手，怕她跌倒，而她就當丈夫的頭腦，提醒他忘記的事物，「我們是最佳拍檔。」

林麗卿坦言，丈夫生病後性情大變，軍人出身的他，個性較嚴肅，但罹患阿茲海默症後，記憶力變得短暫，一下子就忘記發生的事情，性格也變得較快樂。但因為丈夫罹病也出現很多的困擾，每次請丈夫去買東西時，丈夫口中要不斷重覆念著這個東西的名字直到雜貨店，不然下一秒就忘了。丈夫有時連怎麼穿衣服都會忘記，甚至穿到太太的衣服，才會驚覺衣服太小。

「我也生病了，有時候我會很生氣，怎麼他都記不起來？」林麗卿回憶，最痛苦是當自己的身體很不舒服，心跳得很快，外表四肢僵硬，卻找不出病因時，整整兩年看遍醫師卻無法確診，那種心情真的很煎熬，加上又要照顧失智丈夫，那時真的壓力很大，還好女兒會聽母親訴說心情，並且開導母親說，父親生病是不得已的，要多體諒父親。

林麗卿說，自己確診是巴金森氏症，比中度還要嚴重，出門不敢騎機車，怕會失去平衡摔倒，於是請丈夫載她出門，她就指引他方向，「現在我還會訓練丈夫洗碗、曬衣服，幫忙分擔家事。」林中興也笑說自己以前都不做家事的，洗衣服也免談，現在鄰居看到他在曬衣服，都很驚訝！

鄰居眼中的夫妻倆是「稀有夫妻」，他們的鄰居說，以前夫妻倆是社區的鄰長和主委，兩人努力推動社區營造，包括環保回收等，如今兩人都生病了，互相扶持的精神很令人感動。

生病改變了夫妻倆的個性和生活，現在他們很珍惜彼此在一起的時間，只要有親朋好友邀約就會跟著一起去，而且好友知道夫妻倆的行動較不便，都會自願當司機，載他們出門。