寒流來襲冷颼颼 流感疫情不可輕忽

2019-03-16 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近日氣溫驟降，加上早晚溫差大，不少民眾出現小感冒症狀，更有不少長輩因抵抗力較弱，患流感加上原有慢性病而併發重症，疾管署統計，自去年10月至今年3月初，全國累計716例流感併發重症病例，其中70例死亡，以感染A型流感為主，並以65歲以上、50至64歲兩年齡層佔多數，醫師呼籲，入出公眾場所盡量配戴口罩，觸碰公眾區域手把後避免觸碰口鼻。

根據疾管署統計，全國類流感門急診就診人次，2月17日至2月23日為85538人次，2月24日至3月2日為78172人次，較上週減少7366人次，但由於本週氣溫變化大，仍然有不少民眾感冒。

衛生福利部桃園醫院感染科主治醫師陳正斌指出，每年約10月左右開始施打流感疫苗，過去多年來公費疫苗皆會在12月底前完成施打，但今年到3月初才完全接種完畢，有的民眾可能認為，流感疫苗為去年評估明年度的流行病毒株，有可能會預測落差，因此不主動或不願施打，但未施打民眾有可能流感併發重症而死亡。