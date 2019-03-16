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保住新北台南 羅文嘉：沒有贏只是止血而已

寒流來襲冷颼颼 流感疫情不可輕忽

2019-03-16 19:48聯合報 記者許政榆╱即時報導

近日氣溫驟降，加上早晚溫差大，不少民眾出現小感冒症狀，更有不少長輩因抵抗力較弱，患流感加上原有慢性病而併發重症，疾管署統計，自去年10月至今年3月初，全國累計716例流感併發重症病例，其中70例死亡，以感染A型流感為主，並以65歲以上、50至64歲兩年齡層佔多數，醫師呼籲，入出公眾場所盡量配戴口罩，觸碰公眾區域手把後避免觸碰口鼻。

根據疾管署統計，全國類流感門急診就診人次，2月17日至2月23日為85538人次，2月24日至3月2日為78172人次，較上週減少7366人次，但由於本週氣溫變化大，仍然有不少民眾感冒。

衛生福利部桃園醫院感染科主治醫師陳正斌指出，每年約10月左右開始施打流感疫苗，過去多年來公費疫苗皆會在12月底前完成施打，但今年到3月初才完全接種完畢，有的民眾可能認為，流感疫苗為去年評估明年度的流行病毒株，有可能會預測落差，因此不主動或不願施打，但未施打民眾有可能流感併發重症而死亡。

陳正斌表示，擁有心血管疾病等高齡長輩、或嬰幼兒等抵抗力較弱，有相當機會流感併發重症造成死亡，每年疫苗種類皆透過流行病學資料統計而製作，建議民眾要流感疫苗接種，流感雖多為口沫傳染，但仍謹記公眾場合戴口罩、避免接觸扶手後直接觸碰口鼻、勤洗手等。

流感疫情持續下降，但近日氣溫驟降仍不可輕忽，醫師呼籲民眾應勤洗手，避免公眾場合接...
流感疫情持續下降，但近日氣溫驟降仍不可輕忽，醫師呼籲民眾應勤洗手，避免公眾場合接觸扶手後直接碰口鼻等。圖／桃園市衛生局提供
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流感疫苗口罩
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