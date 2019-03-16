老伴嘮嘮叨叨別嫌煩，這樣比較不會早死

2019-03-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



嘮嘮叨叨的老伴雖然讓人嫌煩，但也許有益身心？三月十七日即將出刊的元氣周報將分享以下研究。研究發現，伴侶不關注對方，會造成另一半管理日常壓力和情緒的能力變差。不斷累積的壓力，足以使早死的風險高達42%。

愛丁堡大學的心理學家團隊，評估約1200名25至74歲的人，他們與配偶或伴侶同住。參與者在1995、1996年起接下來的20年間進行研究。他們被要求評估伴侶理解、關心和欣賞他們的程度。經過10年，再請參與者回答同樣的問題。另外，他們也要定期填寫報告，記錄每天的壓力事件和情緒，負面情緒如恐懼、絕望、沮喪或焦慮，積極情緒如快樂、冷靜、滿足或自豪。

研究人員發現，那些對壓力處理能力較差的族群表示，在過去十年間，伴侶對他們變得不那麼關心。這些人在20年研究期間內的死亡風險增加了42%。這種聯繫可以解釋為，那些無法處理日常壓力引起負面情緒的人，可能是因為他們的伴侶不願傾聽。

儘管這項發表在《心身醫學》（Psychosomatic Medicine）雜誌上的研究結果，被團隊描述為小型研究，但在日後深入研究時，可能會有其影響力。