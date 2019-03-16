喝酒不臉紅 研究：染酒癮機率達9成

2019-03-16 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



酒癮問題常伴隨家暴議題，根據國內研究顯示，在台灣的酒精成癮者中，有9成的患者是「喝酒不會臉紅」的民眾，體內能快速代謝酒精，也比較難喝醉，也使這群人更容易接觸到酒精，長期接觸後，容易造成酒癮。

三總精神醫學部主任、台灣成癮學會理事長黃三原昨於「酒癮治療專家諮詢會議」中表示，三總先前曾做過一項研究，研究1000名的酒癮患者，並進行基因檢測，結果發現，有高達9成患者，都沒有「乙醛去氫酶缺乏症候群」；僅1成是有「乙醛去氫酶缺乏症候群」的患者。

黃三原解釋，「乙醛去氫酶缺乏症候群」是指人體中不具有ALDH2的酵素，該酵素能幫助代謝酒精，沒有此症候群的患者，喝了酒之後，臉也不會潮紅，身體也能快速代謝酒精，難以喝醉，也因此沒有該症候群的患者，反而容易被抓去擋酒，接觸酒精的機率比有此症候群的人還高，也因此酒癮的機率也相對高。

不過，台灣具有「乙醛去氫酶缺乏症候群」的患者極高，有研究指出台灣有近5成的民眾，礙於基因缺陷，有此症候群，反觀國外民眾比較沒有此基因缺陷，黃三原說，根據世界的調查，酒癮最嚴重的國家為歐洲，其次為美國，盛行率超過8％；亞洲國家僅有5％到6％左右，台灣則約有120到130人有酒癮問題。

黃三原說，酒癮問題常伴隨著藥癮、家暴等，根據研究家暴施暴者，大多有酒癮或是藥癮、嚴重精神疾病等，占30％到40％左右，面對酒癮的治療應該採取「長期治療」並將其視為慢性疾病，才能防堵再次復發，進一步防止出現社會案件。