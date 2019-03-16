喝酒不臉紅少喝醉 研究：染上酒癮風險更高

2019-03-16 16:56 中央社 台北16日電



三總研究發現，酒癮患者有近90%都是不會臉紅、不易喝醉的人。醫師表示，喝酒會臉紅者體內缺乏代謝酒精的酵素、容易喝醉，不會臉紅的民眾正因不容易喝醉，反而容易喝上癮。

台灣成癮學會今天舉辦「酒癮治療專家諮詢會議」，台灣成癮學會理事長、三軍總醫院精神醫學部主任黃三原受訪時表示，根據統計，全球罹患酒癮疾患者多達2.7億人，每年有超過300萬人因酒精相關疾病喪命，超過3/4都是男性。

黃三原指出，經濟收入愈高的國家、酒癮疾病問題愈嚴重，根據世界衛生組織調查，歐美國家酒癮疾病盛行率都超過8%，亞洲區約為5至6%，推估全台約有120至130萬人罹患酒癮疾病。

有趣的是，喝酒會不會臉紅，竟是罹患酒癮疾病風險的重要因素之一。他解釋，酒精下肚後，必須靠著名為「乙醛去氫酶」（ALDH2）的酵素來代謝，若有特定基因缺陷，體內可能缺乏此酵素，就容易臉紅、喝醉。

三總過去曾針對1000名酒癮患者進行基因型研究，發現多達80至90%的酒癮患者都沒有基因缺陷，也就是喝酒不容易臉紅、喝醉的類型；而有基因缺陷，也就是容易臉紅、喝醉的患者僅占10%。

黃三原說，研究團隊推測，體質不易臉紅、喝醉的人，可能經常被找去擋酒，也因酒量好而容易喝上癮，反觀體質容易臉紅、喝醉者，可能幾杯下肚就不勝酒力，因此風險較低。

近年許多研究都顯示，多達45%的台灣人體內都缺乏ALDH2，黃三原認為，這可能也是台灣酒癮患者較少的可能原因。

黃三原強調，喝酒不僅傷肝、傷腦也傷心，更重要的是可能因酒駕危害自己和他人性命，也有人將酒駕者比喻為「帶一把武器在路上掃射」的恐怖分子，但重點是國家合法進口、販售酒精，給了這些人「武器」，卻沒有做好應有管控，才會因此衍生這些問題。

黃三原也提醒，酒癮是一種慢性疾病，若過去12個月當中，一旦不喝酒就出現手抖、心悸、嘔吐等戒斷症狀，已對身體造成危害仍繼續使用，導致工作、家庭出問題，沒事就想喝一杯、想戒過還是失敗，只要符合2項可能就罹患酒癮疾病，應就醫治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康