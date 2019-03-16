胰臟癌病灶切除也僅能活20月 醫籲戒菸、控糖

2019-03-16 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



中國附醫血液腫瘤科主任白禮源。記者羅真／攝影 分享 facebook 胰臟癌號稱「癌王」，因為不易早期發現，治療情形與存活率都不佳，蘋果公司共同創辦人賈伯斯、世界男高音帕華洛帝、法國名廚侯布雄等人都死於它之手。醫師提醒，抽菸者的罹癌率是一般人的1.74倍，糖尿病患者則是一般人的2倍，因此務必及早戒菸，並保有好的生活與飲食習慣。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和醫院今明兩日合作主辦「2019防癌高峰論壇」，其中邀請到中國附醫血液腫瘤科主任白禮源、萬芳醫院一般外科主任張渭文談胰臟癌的預防與治療。

白禮源說，胰臟形狀扁長，位處後腹腔、胃的後方，因此常見症狀包括上腹痛、胃灼熱、噁心嘔吐、腹瀉等，容易被誤認為一般腸胃問題；其他可能出現的症狀包括體重下降、黃疸、高血糖、憂鬱等，同樣不容易直接聯想到胰臟問題。

因此，胰臟癌是預後最差的惡性腫瘤之一。張渭文說，確診時，僅不到20%的病患可透過手術切除，其他人的癌細胞已發生轉移。接受手術切除者當中，半數存活時間也僅20個月；無法手術切除者，半數存活時間僅6個月左右。

張渭文在臨床上會運用虛擬實境（VR）來解說病情，讓患者戴上VR頭盔，進入虛擬實境來瞭解胰臟位置、構造，並向患者說明手術計畫。

在治療上，白禮源說，癌症期別相對早期的患者可接受切除手術，術後加上輔助化療；需切除體積較大時，術前可進行前導性化療，先將腫瘤縮小再來切；無法手術者，則以化學藥物治療為主，部分患者再加上放射治療。近年隨著新藥研發，使患者的存活期稍稍延長。

預防勝於治療，白禮源提醒，胰臟癌的危險因子包括抽菸、糖尿病、慢性胰臟炎、肥胖、年紀在60歲以上、有家族史、飲食低纖維、多肉、含糖飲料、酒精，或者暴露工業用有機溶劑等，生活中應盡可能避開，「抽菸者的罹癌率是一般人的1.74倍，糖尿病患者則是一般人的2倍」。此外，還要增加免疫力，具體作法包括吃飽吃好、睡飽、適度運動、放輕鬆等。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康