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租賃車業提案替Uber解套 計程車怒批小三嗆正宮

2019-03-16 16:27聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

租賃業者14日向交通部提案增訂「丁種租賃車業」，取消1小時時租限制，改採租用時間...
租賃業者14日向交通部提案增訂「丁種租賃車業」，取消1小時時租限制，改採租用時間計費，計程車業者則怒嗆租賃車是「小三嗆正宮」，雙方都說不排除4月上街抗議。本報資料照片
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Uber、小黃之爭沒完沒了！交通部日前預告修正《汽車運輸業管理規則》，未來若搭Uber 等租賃車，將以1 小時為起租底線，引發租賃業者強烈不滿，14日向交通部提案增訂「丁種租賃車業」，取消1小時時租限制，改採租用時間計費，否則不排除清明節前上街抗議。對此，計程車業者發聲明怒嗆租賃車是「小三嗆正宮」，若交部納入修法，也將發動抗爭。公路總局強調，目前仍在修正草案的預告期間，各界提議都予以尊重。

交通部在2月21日預告，為落實汽車運輸業分業管理，修正《汽車運輸業管理規則》第103 條之1，將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，明確規定租賃車輛不得外駛巡迴、排班待客，並應以日租或時租方式計費，以 1 小時為起租時數。

中華民國小客車租賃公會全聯會前天更向交通部提案，要求應該改修正《汽車運輸業管理規則》第99條之1，增訂「丁種小客車租賃業」，以日數或時間作為費率訂定標準，拿掉至少1小時以上的租用時數的門檻等，希望交通部給予善意回應，否則將在清明節前上街抗議。

對此，台灣計程車產業發展聯盟則發聲明，抗議公路總局未經法制審查程序，一天內火速將Uber提出的《汽車運輸業管理規則》第99條修正草案呈送交通部，也批Uber利用法規管理漏洞及資本優勢，對合法客運業司機進行結構性的惡性競爭，所提訴求更破壞分業營運原則。

台灣計程車產業發展聯盟表示，若通過Uber就地合法條款，形同鼓勵 「違法壓制合法，小三嗆正宮」 ，計程車產業也將結合更多合法業者在4月中旬上街反對。

汽駕工會副理事長鄭力嘉說，台灣Uber與少數租賃車公司違法跨業的行為，不只影響到計程車業，包括其他多數未與Uber合作的租賃車業及代僱駕駛也受衝擊，公路總局若被少數非法業者綁架，讓合法業者的聲音被掩蓋又承受汙名，非常不公平。

公路總局強調，因目前是草案預告期，公路總局14日和中華民國小客車租賃公會全聯會見面，只是依照程序蒐集各方意見，並沒有所謂火速將提案呈送交通部一事，公路總局對全聯會提案只表達尊重。

Uber計程車清明節
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