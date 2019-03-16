年輕女性注意 容易得乳癌是因為這項代謝能力太差

2019-03-16 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



熊昭指出，懷孕14周以後、第二孕程、第三孕程，使用化療對胎兒是安全的，不需要墮胎，應儘早與醫師討論治療方案。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 國家衛生研究院與台大醫院近期一份研究發現，國內年輕型乳癌的快速增加，45％乳癌患者是50歲以下年輕女性。因為年輕型乳癌人數不斷攀升，加上生第一胎的年齡延後，乳癌門診愈來愈常看到孕婦，臨床發現，乳癌孕婦易延誤治療，診斷罹癌偏中晚期、腫瘤較大，研判與懷孕或哺乳期生理的變化，使婦女忽略癌前徵兆有關。

據衛福部統計，癌症發生排名乳癌位居第三，過去普遍認為台灣乳癌與飲食西化有關，但台大醫院腫瘤醫學部主治醫師林季宏指出，歐美乳癌好發於年長者，台灣、日本、新加坡等東亞乳癌卻以年輕型居多，這次研究更發現，美國東亞裔也偏向年輕化乳癌，東亞乳癌未全面西化，「單純西化生活方式導致台灣女性乳癌」被推翻。

針對該現象，林季宏推測，可能因東亞人長期居住在地小人稠食物缺乏的地方，「演化後，你我對脂肪或雌激素的代謝能力較差」，本來就無法承受體內有太高的脂肪或雌激素，過多的脂肪或熱量攝取會造成體內雌激素濃度增加及乳房脂肪發炎，是造成台灣年輕女性更容易罹患乳癌原因。

乳癌年輕化，乳癌孕婦或媽媽成為嚴重議題，國衛院群體健康研究所所長熊昭發表最新研究，2002至2014年間3萬多名20歲到50歲初次確診為乳癌者，其中2920名死亡，個案中有323名在五年內有懷孕紀錄。她指出，並非懷孕本身影響乳癌預後，治療延遲才是造成乳癌孕婦死亡更重要的因子。

在比利時與德國有64%的乳癌孕婦會接受化學治療，在台灣僅12%會接受化療。「不要因為懷孕或哺乳而延誤治療。」熊昭指出，懷孕14周以後、第二孕程、第三孕程，使用化療對胎兒是安全的，不需要墮胎，應儘早與醫師討論治療方案。接受化療孕婦存活率與未懷孕者做比較，幾乎是一樣。

許多乳癌孕婦擔心接受治療，會造成孩子不良影響，熊昭引用知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）文章，長期追蹤化療孕婦的孩子，發現生長狀況、心血管功能及認知發展等各方面都在正常範圍。所以不需為了治療過早引產，早產反而是造成嬰兒死亡的危險因子。