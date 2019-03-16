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等同照70張X光片 !醫：老菸槍才要LDCT篩檢肺癌

2019-03-16 14:31聯合報 記者羅真╱即時報導

肺癌高居我國十大死因之首，至今卻沒有有效的篩檢工具。許多人在健檢中心聽過「低劑量電腦斷層肺癌篩檢」，不過台灣肺癌學會秘書長、台北榮總胸腔腫瘤科主任邱昭華澄清，所謂「低劑量」並不是微量輻射，作一次檢查等同照了50-70張胸腔X光片，只有老菸槍需要作這項檢查。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和紀念醫院今明兩日合作主辦「2019防癌高峰論壇」，邱昭華受邀介紹肺癌篩檢。他說，過去40多來，各項研究顯示，X光及驗痰的篩檢都未明顯降低肺癌死亡率，因此無法成為有效的篩檢工具。

2011年薪英格蘭雜誌一篇跨時代的研究指出，低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）可減少兩成的肺癌死亡率，2018年國際肺癌研究協會一篇研究呈現類似結果，發現LDCT可讓男性肺癌死亡率減少26%、女性減少39%。

有鑑於此，台灣肺癌醫學會、台灣胸腔醫學會與台灣放射線醫學會參照國際研究的收案條件，2015年擬訂「台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」，也就是台灣版的篩檢建議。宣言指出，55-74歲、抽菸史超過30包年，且未戒菸或戒菸未超過15年的民眾，可接受LDCT篩檢肺癌；有肺癌家族史的民眾也可作，但效果尚未被證實；有肺癌病史、氡暴露及特定職業暴露的民眾，可諮詢醫師考慮篩檢。

網路上、市面上充斥許多健檢廣告資訊，加價多少就能「升級套餐」、加作LDCT，邱昭華對此相當反對。他表示，並不是反對健檢，而是進行任何檢查之前，都應評估所要付出的代價，包括價錢、輻射暴露、檢查結果未必正確卻徒增焦慮等。「作一次檢查等同照了50-70張胸腔X光片，只有老菸槍需要作這項檢查」。

不過，台灣的肺癌患者高達半數不曾抽菸，如何在不抽菸民眾中找到肺癌的高危險群，是台灣醫學界致力瞭解的議題。醫學界在衛福部的支持下，自2015年開始收案研究，目前仍持續收案，預計今年年中收達1萬2000人，再長期追蹤。

台灣肺癌學會秘書長、台北榮總胸腔腫瘤科主任邱昭華。圖／聯合報健康事業部提供
台灣肺癌學會秘書長、台北榮總胸腔腫瘤科主任邱昭華。圖／聯合報健康事業部提供
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