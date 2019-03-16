親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中職三年／空前絕後金冠軍 創紀錄的兄弟象

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

相同治療效果有好壞 基因檢測揪出癌症真面目

2019-03-16 14:08聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

她在雙十年華摸到乳房硬塊，確診為單側三陰性乳癌，及早發現手術切除；追蹤5、6年後，另一側乳房再現癌蹤，為荷爾蒙類乳癌，切除後，接受荷爾蒙藥物治療。罹患不同的乳癌，已屬罕見，但3年後再被確診為肺部扁平細胞癌，連醫師都覺不可思議。

基因檢測揭曉答案，令人跌破眼鏡，肺癌細胞的基因表現竟與乳癌一樣，換句話說，肺癌細胞是乳癌細胞基因突變產生的，並非新的癌症，而是乳癌轉移肺部，醫師採取乳癌治療策略，成功控制病情。

看清癌細胞真面目是基因檢測的魅力。馬偕醫院癌症中心主任張義芳說，病理組織切片是癌症治療的黃金標準，同病同治、異病異治難以推翻，但病理檢查只看到細胞，卻不見癌症基因突變。基因檢測可分析患者獨特診斷結果、獨特治療方式，現在更有可偵測超過300種基因異變的「全方位基因檢測」，異病同治、同病異治例子越來越多。

為何罹患同樣的癌症、做相同的治療，有人痊癒說治療太有效，卻也有人為沒療效落淚。張義芳引用一份國外研究，發現美國銷量前十名的藥物，用於四個患者只對一人有幫助，甚至十個人中只有一人可以得到良好療效。臨床上有實證，醫學做為背景的治療方式其實是少數，絕大多數患者未被涵蓋在對的治療方式。

「人類癌症，基因為宗。」對沒有被涵蓋在好治療方式的患者而言，張義芳說，基因檢測可找尋所有治療方式，包含已獲得該癌別適應症藥物、已上市用於其他癌症的藥物及進行臨床試驗中的新藥。對癌症病人來說，及早了解個人癌症基因突變的狀況，可即早擬定提供精準治療計畫，節省時間和金錢。

張義芳建議，治療效果不佳的癌友、病況嚴重有多處轉移者，可與醫師討論是否需做基因檢測。打算使用昂貴治療的癌友可考慮在治療前基因檢測，確認是否值得投資，以免花大錢卻無療效。挑選全方位基因檢測時，獲得美國FDA許可是重要參考指標，另外，技術經過分析驗證、檢測方法必須全面完整、資料更新快速與世界同步。

張義芳也坦言，基因檢測等精準醫療仍有許多限制，國內大數據資料庫資料的收集與分析尚未成熟，且費用的付出極高，不是所有民眾都承擔的起，甚至可能執行基因檢測後，卻發現適合的治療方式尚未問世，「精準醫療實用地位未確定，但還是一個的好選項」。

馬偕醫院癌症中心主任張義芳說，看清癌細胞真面目是基因檢測的魅力。圖／聯合報健康事...
馬偕醫院癌症中心主任張義芳說，看清癌細胞真面目是基因檢測的魅力。圖／聯合報健康事業部提供
分享

基因癌症乳癌
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處

2019-03-15 20:47

吸菸花錢傷身 還會讓你淚流不止

2019-03-16 13:12

研究推測：全面接種HPV疫苗可讓子宮頸癌20年內根除

2019-03-16 12:57

AI、大數據分析也可抗癌 專家學者精闢分享

2019-03-16 11:17

第一次牽妹的手都在這？超懷念當年去冰宮「接龍」！

2019-03-16 12:00

對星級評鑑無感 消費者：訂房網旅客意見更具參考性

2019-03-16 11:12

翻轉對醜蔬果的「歧視」 新北青農投入友善農耕

2019-03-16 13:58

觀察站／別成了落後指標 官方評鑑要與時俱進

2019-03-16 13:41

官方星級旅館評鑑 旅客好無感

2019-03-16 13:39

訂房網 打趴官方旅館評鑑

2019-03-16 13:37

預防腦癌 醫建議40歲後健檢加腦部MRI

2019-03-16 12:51

雲林縣三癌症死亡率攀升 25場免費健康篩檢起跑

2019-03-16 12:31

流感重症合併急性心肌炎 插管葉克膜治療救回一命

2019-03-16 12:30

AI也「披白袍」 癌症聞之色變

2019-03-16 12:03

台鐵基隆站電纜線起火 搶救近20個小時終於修好

2019-03-16 11:35

【即時短評】官方旅館星級評鑑 不要變「自嗨」

2019-03-16 11:31

觀光局星級旅館效益不高 業者改拚訂房網評比

2019-03-16 11:01

台灣乳癌孕媽咪化療率低 醫師：錯誤觀念害人

2019-03-16 10:39

防癌高峰論壇登場 名醫傳授十大死因之首教戰策略

2019-03-16 10:24

台鐵第四代票務更聰明 4月9日個人訂票上線

2019-03-16 10:17

故宮南院首展輔導級文物 印度教「林迦」登場

2019-03-16 09:50

台東近海規模4.5地震 東部、南部都有感

2019-03-16 09:40

台東近海規模4.5地震 最大震度4級

2019-03-16 09:09

今白天氣溫回升 陽光露臉偏乾

2019-03-16 08:15

關島附近熱低若成颱 吳德榮告訴你為何不必擔心

2019-03-16 07:37

高齡爸爸 也會影響孩子健康

2019-03-16 00:10

醫院空氣髒…電燒廢氣未納管

2019-03-16 00:10

誰惹的禍？無人機兩度闖禁區 延誤松機8航班

2019-03-16 00:10

上傳子宮頸癌篩檢「理科太太」涉違藥事法 要罰

2019-03-15 23:40

伊甸早療協助 4兄弟變活潑愛說話

2019-03-15 23:40

台鐵基隆站電纜起火 造成大誤點

2019-03-15 23:36

患者想有個家 醫師籌建圓夢

2019-03-15 23:34

健康你我他╱南元農場賞花 舒爽享受森林浴

2019-03-15 23:26

春天賞花藏危機 小心氣喘發作

2019-03-15 23:23

3免疫療法下月納入健保給付 僅800名額

2019-03-15 23:21

脊內導管微創手術 改善坐骨神經痛

2019-03-15 23:16

金門烈嶼非洲豬瘟防疫 8養豬場完成採血送檢

2019-03-15 23:03

大樂透頭獎新竹開出 1注獨得1億元

2019-03-15 22:48

台中登革熱境外移入 近10年最高

2019-03-15 22:25
看更多

熱門文章

門票最低99元！兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠

2019-03-15 14:24

哈士奇失蹤3天後回家 主人看監視器發現超療癒畫面

2019-03-15 17:03

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

理科太太代言影片觸法 衛生局將開罰至少20萬元

2019-03-15 17:07

洋芋片賣空氣翻版？ 網議脆笛酥減量盒子藏玄機

2019-03-15 20:26

別管愚人節了！北宜公路區間測速4月1日開罰

2019-03-15 18:07

爸拒養寵物2個月後變狗奴 網友：身體最誠實

2019-03-15 16:40

扯！無人機二度闖入松山機場 8航班延誤 589人受影響

2019-03-15 20:19

醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處

2019-03-15 20:47

快tag好友！15條初老症狀，妳中了幾條？能坐不要站、吃同道菜代表你老了

2019-03-15 23:17

撕下租屋處門上一張貼紙 驚見一隻神秘小動物

2019-03-15 17:15

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

每日星座運勢／摩羯有機會結識朋友 事業輕鬆應對

2019-03-16 00:00

基隆火車大誤點切割鐵軌引起？台鐵：調查釐清中

2019-03-15 15:51

誰惹的禍？無人機兩度闖禁區 延誤松機8航班

2019-03-16 00:10

基隆火車站晚間仍誤點已影響上萬人 電纜線漏夜搶修

2019-03-15 20:47

國內速食業嗶起來！麥當勞全台啟用悠遊卡等四票證支付

2019-03-15 11:36

領得多不如領得久 他果斷拒絕高薪挖角

2019-03-15 15:41

免疫4月1日納給付僅八百名額 攸關生死癌友衝了

2019-03-15 18:58

看珠寶秀美腿 金荷娜雪白大勝崔真理黑絲襪

2019-03-16 00:30

夜市烤魷魚從此消失？衛福部闢謠「沒這回事」

2019-03-15 17:42

醫院空氣髒…電燒廢氣未納管

2019-03-16 00:10

今白天氣溫回升 陽光露臉偏乾

2019-03-16 08:15

37歲「工斷女」錯了？顧家卻被定義為遊手好閒

2019-03-16 09:56

睡不飽也睡不好 調查：近7成民眾夜間至少醒來1次

2019-03-15 17:26

櫻花鉤吻鮭5059條是怎麼算的？鄭瑞昌：浮潛趴溪尾尾算

2019-03-15 17:23

立委補選投票日 勞工若上班工資這樣算

2019-03-15 22:20

大樂透頭獎新竹開出 1注獨得1億元

2019-03-15 22:48

雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18

安以軒38歲有喜 高齡產婦要注意這幾件事

2019-03-15 16:17

北海岸沙灘好幫手 這輛履帶式鏟裝車組可抵60人次

2019-03-15 18:26

米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空

2019-03-16 01:06

3免疫療法下月納入健保給付 僅800名額

2019-03-15 23:21

《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-15 18:51

台北國際烘焙展開幕 名店街、烘焙用品最夯

2019-03-15 16:48

蔡詩芸深V火辣現身「春夏美容化妝品展」！超殺特價必買款快看

2019-03-15 19:05

關島附近熱低若成颱 吳德榮告訴你為何不必擔心

2019-03-16 07:37

彰銀徵才400人 起薪最高55K

2019-03-15 15:15

台灣燈會「夜明珠」再點亮 遊客：值得一看再看

2019-03-15 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top