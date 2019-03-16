相同治療效果有好壞 基因檢測揪出癌症真面目

2019-03-16 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



她在雙十年華摸到乳房硬塊，確診為單側三陰性乳癌，及早發現手術切除；追蹤5、6年後，另一側乳房再現癌蹤，為荷爾蒙類乳癌，切除後，接受荷爾蒙藥物治療。罹患不同的乳癌，已屬罕見，但3年後再被確診為肺部扁平細胞癌，連醫師都覺不可思議。

基因檢測揭曉答案，令人跌破眼鏡，肺癌細胞的基因表現竟與乳癌一樣，換句話說，肺癌細胞是乳癌細胞基因突變產生的，並非新的癌症，而是乳癌轉移肺部，醫師採取乳癌治療策略，成功控制病情。

看清癌細胞真面目是基因檢測的魅力。馬偕醫院癌症中心主任張義芳說，病理組織切片是癌症治療的黃金標準，同病同治、異病異治難以推翻，但病理檢查只看到細胞，卻不見癌症基因突變。基因檢測可分析患者獨特診斷結果、獨特治療方式，現在更有可偵測超過300種基因異變的「全方位基因檢測」，異病同治、同病異治例子越來越多。

為何罹患同樣的癌症、做相同的治療，有人痊癒說治療太有效，卻也有人為沒療效落淚。張義芳引用一份國外研究，發現美國銷量前十名的藥物，用於四個患者只對一人有幫助，甚至十個人中只有一人可以得到良好療效。臨床上有實證，醫學做為背景的治療方式其實是少數，絕大多數患者未被涵蓋在對的治療方式。

「人類癌症，基因為宗。」對沒有被涵蓋在好治療方式的患者而言，張義芳說，基因檢測可找尋所有治療方式，包含已獲得該癌別適應症藥物、已上市用於其他癌症的藥物及進行臨床試驗中的新藥。對癌症病人來說，及早了解個人癌症基因突變的狀況，可即早擬定提供精準治療計畫，節省時間和金錢。

張義芳建議，治療效果不佳的癌友、病況嚴重有多處轉移者，可與醫師討論是否需做基因檢測。打算使用昂貴治療的癌友可考慮在治療前基因檢測，確認是否值得投資，以免花大錢卻無療效。挑選全方位基因檢測時，獲得美國FDA許可是重要參考指標，另外，技術經過分析驗證、檢測方法必須全面完整、資料更新快速與世界同步。