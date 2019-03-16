翻轉對醜蔬果的「歧視」 新北青農投入友善農耕

2019-03-16 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「想透過自己小小力量透入友善農耕，期待這一片田發生改變。」新北青農邱昌宏三年前投入友善耕作，在新北市樹林區柑園、山佳租地種菜，生產出的農產雖外表不好看，但具有天然、無農藥的健康好滋味，並經營臉書粉絲專頁「我很醜，可是我很Natural－友善農食」，希望翻轉外界對農作物外觀的刻板印象。

邱昌宏從小就喜歡田園生活跟動物相處，畢業後更到美國及紐西蘭等農場打工換宿，體驗依靠土地的田園生活。他說，多數人不知道，台灣海拔1000公尺以下的淺山與平原地區，六成是保育類野生動物的棲息地，因為各類型的土地開發，導致許多動物被迫侷限在零碎分佈的棲地，像是石虎因缺乏安全穩定的食物來源，不利繁衍，正逐漸絕跡中。

由於淺山與平原多屬私有地，難以畫設保護區，邱昌宏決定投入友善農耕，自主加入國土生態保育綠色網絡，用行動保護大自然。他在新北市樹林區柑園、山佳租地種菜，生產出的農產雖外表不好看，卻是無農藥的健康好滋味，後來參加新北市新農民創業輔導訓練課程，加入新北市青年農民聯誼會，將過去到國外的農作經驗與其他青農分享。