研究推測：全面接種HPV疫苗可讓子宮頸癌20年內根除

2019-03-16 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



子宮頸癌是國內女性癌症死因第七名，醫學研究早已證實感染人類乳突病毒（HPV）是導致子宮頸癌主因。台大醫院小兒部主任黃立民表示，預防病毒就能減少癌症發生率，澳洲2007年起推行全國接種HPV疫苗，持續高疫苗覆蓋率及子宮頸抹片篩檢，研究推測，子宮頸癌可在2028年接近根除。

除HPV病毒是造成子宮頸癌必要因子，醫界也認可部分癌症是病毒造成，如B型、C型肝炎病毒是肝癌元兇、EB病毒與鼻咽癌、淋巴瘤有關。黃立民說，癌症篩檢雖可及早治療，降低死亡率，但無法避免罹癌，接種疫苗才能擁有防癌保護力，疫苗防癌是個好策略，「人很難改變行為，最理想的狀況是打一針就可不讓癌症纏身」。

黃立民以子宮頸癌為例，子宮頸癌病兆都有HPV，沒有HPV就沒有子宮頸癌，HPV病毒共有200多種，依病毒相似性可畫分為不同家族，其中A7、A9族共10支病毒株具致癌性。HPV是非常強的病毒，感染B型肝炎病毒罹肝癌風險是100倍，感染HPV病毒後，罹患子宮頸癌風險竟高達500倍。

當對一支病毒株有保護力後，同家族的其他病毒也可交叉保護。因此，即使二價疫苗只含兩株病毒，但保護力也涵蓋10支致癌性病毒株。黃立民引述蘇格蘭2017年發表研究，針對一群在12至13歲曾接種過二價HPV疫苗的20歲女性，執行子宮頸篩檢後，癌前病變的機率降低超過9成。

近年越來越多流行病學資料顯示，HPV接種應可預防子宮頸癌以外的癌症。黃立民說，HPV也是數種癌症原因，施打HPV疫苗也保護外陰癌及陰道癌的癌前病變，也可減少口腔癌、頭頸癌等其他癌症發生的機會，甚至英國的HPV全國接種已經證實可以保護未接種疫苗的同齡男生感染口腔HPV。

海外研究推估，澳洲全國接種HPV疫苗，20年後可望根除子宮頸癌。國健署參考世界衛生組織（WHO）所提出對9至14歲女學生接種HPV疫苗較有效的建議，自去年12月全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗，在數年後會看到明顯成果。