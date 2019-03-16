預防腦癌 醫建議40歲後健檢加腦部MRI

2019-03-16 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



腦癌相對於其他癌症發生率低，但存活率也低，一出現症狀大部分就困難了。醫師建議，年滿40歲可在健檢中加入腦部核磁共振造影（MRI），除能篩檢腦瘤，還能早期發現中風、腦萎縮、失智等腦部問題。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和醫院今明兩日合作主辦「2019防癌高峰論壇」，其中邀請到花蓮慈濟醫院院長林欣榮談「腦癌的早期診斷與最新治療趨勢」。

林欣榮說，腦癌是腦內長出惡性腫瘤，腦瘤生長速度快，由於腦外就是骨頭，因此增生的腫瘤會使頭部壓力升高，使病人出現頭痛、嘔吐、視覺障礙、意識障礙等症狀；另也常見全身性障礙，如走路不穩、言語困難、人格變化、生長、體形、性功能異常，局部神經機能障礙如單側無力、單側感覺異常。此外，20歲後才發生的癲癇症應先懷疑腦瘤的可能性。

「有症狀大部分就很困難了」，林欣榮說，台灣一年約有2000多例腦瘤病例，發生率低但存活率也低，目前治療上最佳的方法只有早期發現、早期切除一途。

為研發有效且不會毒害腦部的藥物，慈濟和三總合作研發含有當歸成分的貼片，沒有傳統貼片具有的神經毒性，卻能抑制或消除腦瘤，目前正在進行臨床試驗中。

預防勝於治療，但棘手的是，腦癌幾乎沒有高危險群，有一說這與手機貼身使用時間長有關，但還沒有明確的證據。林欣榮建議，年滿40歲可在健檢中加入腦部核磁共振造影（MRI），除能篩檢腦瘤，還能早期發現中風、腦萎縮、失智等腦部問題，且不必打顯影劑、無輻射，費用也比以前低很多了。