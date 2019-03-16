雲林縣三癌症死亡率攀升 25場免費健康篩檢起跑

2019-03-16 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林醫療資源分布不均，尤其偏遠及沿海地區就醫檢查更是不便，雲林縣政府今年將舉辦25場次「相招來檢查、身體卡麥差」整合性社區健康篩檢服務，希望藉此盡早發現疾病盡早治療，首場今天在東勢國小舉行，一早就有許多民眾排隊受檢。

雲林縣政府機要祕書陳志揚今天與衛生局長曾春美一同在現場呼籲民眾踴躍接受篩檢，才能透過醫療檢驗及早發現病癥、及早治療。

曾春美說，雲林縣由轄內各醫院以社區公衛群、醫療群模式，協助推動整合性社區健康篩檢服務，至今邁入第14年，發現近年肝癌、口腔癌、結腸直腸癌等癌症死亡率有增加趨勢，2017年雲林縣結腸直腸癌死亡人數213人，每十萬人口死亡率30.8，高於全台的24.7，口腔癌死亡人數163人，每十萬人口死亡率23.5，亦遠遠高於全台的12.1。

陳志揚說，要有健康的身體除了運動及少鹽少油的均衡飲食外，還必須透過醫療篩檢發現病癥，因此縣府持續推動整合性社區健康篩檢服務，相信預防勝於治療。

今年25場次篩檢提供服務項目包括成人健康檢查抽血項目（飯前血糖、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、肝功能、腎功能、三酸甘油酯）、尿液檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸癌、口腔癌、大腸直腸癌醫師解說報告、保健諮詢、健康講座及異常個案轉介。