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流感重症合併急性心肌炎 插管葉克膜治療救回一命

2019-03-16 12:30聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市一名70歲老伯，本身長期罹患慢性病史，近期因感冒久而不癒，出現突發性胸痛造成身體不適至急診求治，診斷流感重症合併急性心肌炎，立刻於急性期插管、且放置葉克膜（ECMO）治療，才穩定生命，醫護表示，插管治療仍因血氧濃度不佳，心臟功能無力負荷，藉由葉克膜支持心肺功能，爭取治療時效，呼籲民眾應早期發現早期治療，避免等到併發重症才就醫。

根據疾管署統計，流感併發重症之死亡率高達2成，較可能併發重症之高危險群包括老年人、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、糖尿病等慢性疾病者，多數因心肺問題看診人數突暴增，常因起初的小感冒而忽略它的重要性，導致發燒不退、全身無力、胸悶痛、進而呼吸衰竭，插管治療，嚴重者可能致死。

流感重症是一種急性病毒性呼吸道疾病，疾管署根據專家建議訂出「類流感症候群」（influenza-like syndrme）的定義，包括1.突然發病，有發燒（耳溫≧38℃）及呼吸道症狀；2.具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠感，其中一種症狀者；3.需排除單純流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。有些人感染流感病毒後可能引起肺炎、心肌炎等嚴重併發症，需入住加護病房治療，進而導致死亡。

衛生福利部桃園醫院第五加護病房護理師黃詠玫指出，最近寒流來襲氣溫驟降，不少中老年病患感冒久久不癒，產生突發性胸痛緊急送醫，診斷流感重症合併急性心肌炎，於急性期進行插管、並透過葉克膜治療穩定生命，爭取治療時效，而放置葉克膜可減少個案心肌耗氧量，使心臟得以有充分的時間休息，促進氧合能力的提升，密切監測意識狀況及觀察是否出現肢體壞死等併發症。

黃詠玫表示，在治療照護上仍應早期發現，早期治療。然而預防勝於治療，呼籲民眾盡速接受流感疫苗之注射外，還要提醒大家落實呼吸道衛生，也請民眾盡量避免進出人群多的公共場所，必要時戴口罩，加強個人衛生、勤洗手，民眾若有發燒等類流感症狀，請速戴上口罩至醫院就醫。

根據疾管署統計，流感併發重症之死亡率高達2成，較可能併發重症之高危險群包括老年人...
根據疾管署統計，流感併發重症之死亡率高達2成，較可能併發重症之高危險群包括老年人、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、糖尿病等慢性疾病者，圖為示意圖。記者許政榆／攝影
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類流感葉克膜發燒
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