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AI也「披白袍」 癌症聞之色變

2019-03-16 12:03聯合報 記者羅真╱即時報導

癌症令人聞之色變，隨著人工智慧（AI）在醫療照護領域的發展，如今能事先篩出特定基因、提升預防意識，診斷上增加準確率；醫療上則因AI能深度閱讀最新文獻報告並提供建議，使治療更加精準。不過關於基因檢測，學者提到，很多基因突變人們還不認識，基因檢測的正確率須持續驗證。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和醫院今明兩日合作主辦「2019防癌高峰論壇」，其中邀請到中華民國癌症醫學會理事長、癌症生物學與藥物研發研究所教授閻雲談「AI智慧醫療在癌症篩檢和治療上的創新應用」。

閻雲說，AI的發展快速進行中，未來發展值得期待。在癌症診斷上，過去長達30年，患者透過X光檢查發現有可疑點，會進一步作切片檢查，若還不太確定則利用免疫化學染色技術來研究腫瘤型態。但如今有了AI消化大量的影像資料、人體資料大數據，就能作為腫瘤科醫師的診斷參考，並減輕病理科、放射線科等專科醫師的工作負擔。

在治療方面，台北醫學大學前年就引進的IBM公司發展的AI軟體Watson for Genomics，這套軟體專攻基因突變論文，每年可閱讀5萬篇腫瘤相關期刊，在臨床上可告訴醫病最新報告指出什麼基因突變對什麼腫瘤有重大意義、需要關注，以及基因突變跟患者家族遺傳有無關聯，並給予用藥建議；若無藥可用，AI還可以告訴人們哪裡找得到臨床。

在藥物研發方面，AI能分析大量過往的經驗資料、剔除失敗藥物，轉而關注具潛力的新穎化合物，檢視是否帶有毒性、是否有效，如此能為藥物研發找到新路，嘉惠更多病人。

AI也可協助基因檢測，不過閻雲說，癌症是多基因的複雜疾病。以乳腺癌為例，僅15至20%跟特定基因遺傳有關，像是家族帶有BRCA1或BRCA2基因，另高達85%的乳腺癌來自基因突變，且人人的突變情形不同，有人的突變來自吸菸、有人的來自環境汙染物、有人的是職場中的毒物暴露等。很多基因突變人們還不認識，因此基因檢測的正確率須持續驗證。

中華民國癌症醫學會理事長閻雲。記者林俊良／攝影
中華民國癌症醫學會理事長閻雲。記者林俊良／攝影
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基因AI癌症
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