台鐵基隆站電纜線起火 搶救近20個小時終於修好

相關新聞
醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處2019-03-15 20:47
AI、大數據分析也可抗癌 專家學者精闢分享2019-03-16 11:17
第一次牽妹的手都在這？超懷念當年去冰宮「接龍」！2019-03-16 12:00
對星級評鑑無感 消費者：訂房網旅客意見更具參考性2019-03-16 11:12
故宮南院首展輔導級文物 印度教「林迦」登場2019-03-16 09:50
AI也「披白袍」 癌症聞之色變2019-03-16 12:03
【即時短評】官方旅館星級評鑑 不要變「自嗨」2019-03-16 11:31
觀光局星級旅館效益不高 業者改拚訂房網評比2019-03-16 11:01
台灣乳癌孕媽咪化療率低 醫師：錯誤觀念害人2019-03-16 10:39
防癌高峰論壇登場 名醫傳授十大死因之首教戰策略2019-03-16 10:24
台鐵第四代票務更聰明 4月9日個人訂票上線2019-03-16 10:17
台東近海規模4.5地震 東部、南部都有感2019-03-16 09:40
台東近海規模4.5地震 最大震度4級2019-03-16 09:09
今白天氣溫回升 陽光露臉偏乾2019-03-16 08:15
關島附近熱低若成颱 吳德榮告訴你為何不必擔心2019-03-16 07:37
高齡爸爸 也會影響孩子健康2019-03-16 00:10
醫院空氣髒…電燒廢氣未納管2019-03-16 00:10
誰惹的禍？無人機兩度闖禁區 延誤松機8航班2019-03-16 00:10
上傳子宮頸癌篩檢「理科太太」涉違藥事法 要罰2019-03-15 23:40
伊甸早療協助 4兄弟變活潑愛說話2019-03-15 23:40
台鐵基隆站電纜起火 造成大誤點2019-03-15 23:36
患者想有個家 醫師籌建圓夢2019-03-15 23:34
健康你我他╱南元農場賞花 舒爽享受森林浴2019-03-15 23:26
春天賞花藏危機 小心氣喘發作2019-03-15 23:23
3免疫療法下月納入健保給付 僅800名額2019-03-15 23:21
脊內導管微創手術 改善坐骨神經痛2019-03-15 23:16
金門烈嶼非洲豬瘟防疫 8養豬場完成採血送檢2019-03-15 23:03
大樂透頭獎新竹開出 1注獨得1億元2019-03-15 22:48
台中登革熱境外移入 近10年最高2019-03-15 22:25
台越觀光更緊密！觀光局駐胡志明市辦事處今成立2019-03-15 21:12
輪班熬夜讓現代人壓力大 醫師破解迷思、提升睡眠品質2019-03-15 20:59
基隆火車站晚間仍誤點已影響上萬人 電纜線漏夜搶修2019-03-15 20:47
洋芋片賣空氣翻版？ 網議脆笛酥減量盒子藏玄機2019-03-15 20:26
扯！無人機二度闖入松山機場 8航班延誤 589人受影響2019-03-15 20:19
戒賭期間迷上夾娃娃 與賭博相近或會成賭癮2019-03-15 20:17
明星花露水「停產」了？網抱怨：買不到阿嬤都生氣啦！2019-03-15 20:00
免疫4月1日納給付僅八百名額 攸關生死癌友衝了2019-03-15 18:58
北海岸沙灘好幫手 這輛履帶式鏟裝車組可抵60人次2019-03-15 18:26
別管愚人節了！北宜公路區間測速4月1日開罰2019-03-15 18:07
熱門文章
門票最低99元！兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠2019-03-15 14:24
哈士奇失蹤3天後回家 主人看監視器發現超療癒畫面2019-03-15 17:03
不是竹科！全台科學園區這裡薪資最高2019-03-15 13:13
日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度2019-03-15 13:34
理科太太代言影片觸法 衛生局將開罰至少20萬元2019-03-15 17:07
牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策2019-03-15 19:16
洋芋片賣空氣翻版？ 網議脆笛酥減量盒子藏玄機2019-03-15 20:26
別管愚人節了！北宜公路區間測速4月1日開罰2019-03-15 18:07
扯！無人機二度闖入松山機場 8航班延誤 589人受影響2019-03-15 20:19
爸拒養寵物2個月後變狗奴 網友：身體最誠實2019-03-15 16:40
醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處2019-03-15 20:47
撕下租屋處門上一張貼紙 驚見一隻神秘小動物2019-03-15 17:15
木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......2019-03-14 20:13
移除外來種埃及聖䴉 嘉義東石巢區留鑿洞蛋2019-03-15 12:18
快tag好友！15條初老症狀，妳中了幾條？能坐不要站、吃同道菜代表你老了2019-03-15 23:17
基隆火車大誤點切割鐵軌引起？台鐵：調查釐清中2019-03-15 15:51
誰惹的禍？無人機兩度闖禁區 延誤松機8航班2019-03-16 00:10
基隆火車站晚間仍誤點已影響上萬人 電纜線漏夜搶修2019-03-15 20:47
每日星座運勢／摩羯有機會結識朋友 事業輕鬆應對2019-03-16 00:00
領得多不如領得久 他果斷拒絕高薪挖角2019-03-15 15:41
看珠寶秀美腿 金荷娜雪白大勝崔真理黑絲襪2019-03-16 00:30
夜市烤魷魚從此消失？衛福部闢謠「沒這回事」2019-03-15 17:42
草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心 絕配IG空靈系少女！2019-03-15 13:34
就怕入錯行 起薪最高、最低的行業是哪些？2019-03-15 12:22
免疫4月1日納給付僅八百名額 攸關生死癌友衝了2019-03-15 18:58
睡不飽也睡不好 調查：近7成民眾夜間至少醒來1次2019-03-15 17:26
今白天氣溫回升 陽光露臉偏乾2019-03-16 08:15
立委補選投票日 勞工若上班工資這樣算2019-03-15 22:20
櫻花鉤吻鮭5059條是怎麼算的？鄭瑞昌：浮潛趴溪尾尾算2019-03-15 17:23
大樂透頭獎新竹開出 1注獨得1億元2019-03-15 22:48
安以軒38歲有喜 高齡產婦要注意這幾件事2019-03-15 16:17
雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦2019-03-15 20:18
37歲「工斷女」錯了？顧家卻被定義為遊手好閒2019-03-16 09:56
北海岸沙灘好幫手 這輛履帶式鏟裝車組可抵60人次2019-03-15 18:26
米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空2019-03-16 01:06
調查：男比女更愛喝含糖飲 一杯下肚糖分破表2019-03-15 13:56
為家計早出晚歸 父母每天見到孩子只剩簽聯絡簿？2019-03-15 12:51
醫院空氣髒…電燒廢氣未納管2019-03-16 00:10
3免疫療法下月納入健保給付 僅800名額2019-03-15 23:21
蔡詩芸深V火辣現身「春夏美容化妝品展」！超殺特價必買款快看2019-03-15 19:05
留言