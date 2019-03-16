台鐵基隆站電纜線起火 搶救近20個小時終於修好

2019-03-16 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



基隆站出口400公尺處電纜線槽昨天凌晨2點40分發生火警，導致基隆站號誌故障，台鐵局表示，動員3個工作班、16名人力搶修，挑燈夜戰，至昨天深夜10時13分修復，共影響105列次。

昨天凌晨台鐵人員翻開處電纜線槽的水泥蓋滅火，電纜線多處燒焦破皮。受到電纜線故障影響，號誌全改為手動，導致班次大亂，班班誤點，多延誤半小時以上。