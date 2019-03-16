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AI、大數據分析也可抗癌 專家學者精闢分享

2019-03-16 11:17聯合報 記者李樹人羅真陳婕翎╱即時報導

癌症連續36年高居國人十大死因之首，每年近五萬人死於癌症，聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦「2019防癌高峰論壇」今天開場，兩天活動中，共有國內15名癌症專家為國人解答抗癌迷思。

聯合報執行董事項國寧指出，今年防癌高峰論壇有三大特色，一為在兩天論壇中總共討論十大癌症專題，其次，透過專家學者介紹抗癌新趨勢，包括AI、VR如何運用在癌症精準醫療，以及各種癌症治療及預後的新知。

最特別的是，台大、北榮、新光、馬偕、中國附醫、花蓮慈濟、萬芳醫院、高醫附醫等八家醫學中心癌症中心共襄盛舉，權威臨床醫師分析乳癌、大腸癌、腦癌、攝護腺癌等常見癌症的危險因子、治療新發展。

國民健康署署長王英偉說，「民眾應該關心癌症，但不用過度擔心」，雖然罹癌人數逐漸增加，但癌症死亡率持續下降，只要早期發現，就能降低死亡風險。

國健署提供大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌等成人公費篩檢，一年約五百萬人次受檢，但仍有很多人並未接受篩檢，相當可惜。王英偉指出，未來將透過大數據分析，發現更多致癌危險因子，提供更多公費癌篩。

癌症醫學會理事長閻雲上午發表「AI智慧醫療在癌症篩檢和治療上的創新應用」，他說，人工智慧（AI）徹底改變癌症診斷的風貌，以前是X光、切片檢查、基因染色來確診，但未來有了大數據資料，基因檢測就能作為診斷標準。

國衛院院長梁賡義表示，國內癌症人數不斷上升，尤其台灣進入高齡社會，癌症議題刻不容緩，隨科技進步，癌症治療結合人工智慧、精準醫療及大數據風險評估，都有助於臨床醫師擬定更有效個人化治療策略。

癌症連續36年拿下國人十大死因之首，每年近五萬人死於癌症，聯合報執行董事項國寧指...
癌症連續36年拿下國人十大死因之首，每年近五萬人死於癌症，聯合報執行董事項國寧指出，國人關心癌症新聞，聯合報系將提供更多正確訊息，協助醫界、學界一起抗癌。記者林俊良／攝影
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「民眾應該關心癌症，但不用過度擔心」國民健康署署長王英偉提醒，國人踴躍接受成人四...
「民眾應該關心癌症，但不用過度擔心」國民健康署署長王英偉提醒，國人踴躍接受成人四癌篩檢，只要早期發現，就能降低死亡風險。記者林俊良／攝影
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癌症醫學會理事長閻雲上午發表「AI智慧醫療在癌症篩檢和治療上的創新應用」。記者林...
癌症醫學會理事長閻雲上午發表「AI智慧醫療在癌症篩檢和治療上的創新應用」。記者林俊良／攝影
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