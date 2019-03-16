對星級評鑑無感 消費者：訂房網旅客意見更具參考性

2019-03-16 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



參與交通部觀光局推行的星級評鑑旅館家數逐年減少中，消費者說現在多會參考訂房網的評比。有專家指出，星級評鑑的規範較為死板，有業者受限硬體規格只能拿到三星評價，但在時下時興的訂房網站上卻能拿到四星，那還不如不要參與評鑑，這也是評鑑低落主因之一。

台北的邱太太指出，以前沒有訂房平台的時候，訂國內外的住宿確實會以星級旅館為參考。現在有了訂房網以後，會改用評價加上星級做參考；不過，星級旅館通常也代表比較貴，評鑑指標的無障礙設施、總房間數等，也不是自己考慮的重點，只要知道房間是否舒適、人員服務好不好，覺得訂一般的旅館就可以。但是訂房網的評比，不會顯示消防安檢是否合格，會有點擔心。

基隆的吳小姐表示，自己出門訂飯店，從不曾考慮觀光局的星級旅館評鑑，只會看訂房網站上的評價，她比較相信一般旅客親身住宿後的心得體驗，感覺可信度會比較高，官方評鑑感覺就是有漏洞讓業者可以獲得高星級。

台中張先生則說，自己住過觀光局評鑑的三星旅館，但硬體設備陳舊、服務不佳，覺得只有一、二星的價值，不太了解觀光局的評比標準，感覺上跟國外的評比制度相對寬鬆。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，其實沒有很多旅客知道觀光局的星級評鑑，也許觀光局可考慮和訂房網站合作，當民眾在訂房時，除了可以看見訂房網的評比外，也強調露出飯店已經獲得官方的星級評鑑。

陳家瑜說，現在旅館樣態多元，星級評鑑一套標準難以全體適用，建議可以進行類型調整，例如城市酒店、渡假飯店、商旅，甚至是特色汽車旅館都可以納入評比，像是商旅類的五星飯店，跟豪華型五星級酒店標準不同，但同樣可以獲得五星好評。

另有專家指出，曾經立法通過讓星級旅館有房屋稅、地價稅等減免，但並未實施，且星級評鑑的規範較為死板，例如要達到四星旅館，一定要有兩間以上的餐廳跟廚房。