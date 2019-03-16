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觀光局星級旅館效益不高 業者改拚訂房網評比

2019-03-16 11:01聯合報 記者洪安怡╱即時報導

交通部觀光局辦理星級旅館評鑑制度近10年，至今參與家數僅1成。有業者指出，參與星級評鑑要投注大筆資金維護、整修，但效益不如預期。不少業者認為，拚訂房網的評比分數，遠比參與官方評鑑來得更有效益。

觀光局參考美國AAA評鑑制度，於2009年訂定星級旅館評鑑制度，共有五顆星，一、二星為滿足基本安全和品質，以背包客、學生、年輕族群為主，三、四星則是在基本安全之外還加上設計感，五星旅館則強調高級服務、頂級配備；評鑑對象為領有觀光旅館業營業執照的觀光旅館，和領有旅館業登記證的一般旅館，業者自由報名參加。

為鼓勵業者參與星級旅館評鑑，觀光局提供最高100萬元的補助，鼓勵星級旅館營造在地特色，發展創新元素，如導入在地文創或藝術家作品，結合在地農產品等；三星以下旅館首次加入連鎖品牌也可申請加盟金等補助。

但依據統計，全國旅館總數約3300家，已加入觀光局星級評鑑的旅館僅451家，占比約1成多，其中六都占了超過一半；參與度最高的縣市是高雄市，其次為台北市；參與度最低的是金門縣、連江縣，分別只有1家，新竹縣也只有2家。

為何業者對星級評鑑參與意願不高？觀光局解釋，業者擔心在公安消防的硬體設備上，除了原本的稽查外，加入星級評鑑又要重新檢查一次，違規會遭到裁罰，又或者要費心整理維護才能達到評鑑標準，但台灣旅館、飯店供過於求，投入成本沒有明顯反映在住房率上，導致卻步。

台灣星級旅館協會理事長莊秀石指出，參與星級評鑑的旅館數一直在減少，除了檢查麻煩又嚴格之外，重點是參與的誘因太低，像是要爭取4-5星，裝潢設備地毯都要更新，要花好幾百萬元，且一建築物違章檢查、安全衛生檢查每年縣市政府都有1-2次，參與星級評鑑還要再要求，很容易令業者退卻。他說，此次春遊原本打算替星級旅館加碼，後來又取消，真的是不應該，再這樣下去，明年星級旅館恐怕只剩下兩百間。

已歇業的台北威斯汀六福皇宮。 本報資料照片
已歇業的台北威斯汀六福皇宮。 本報資料照片
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