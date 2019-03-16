台灣乳癌孕媽咪化療率低 醫師：錯誤觀念害人

2019-03-16 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



乳癌嚴重威脅台灣女性健康，每年新增1萬2000多名個案，年輕患者比率遠高於歐美國家，部分癌友正值生育年齡。就有孕婦明知罹癌，但為了胎兒健康，延誤治療而不幸病逝，專家分析，只要懷孕14周以後，使用化療對胎兒是安全的，不需要終止懷孕。

國衛院群體健康研究所所長熊昭、台大醫院腫瘤醫學部主治醫師林季宏今天在「2019防癌高峰論壇」共同發表台灣年輕乳癌最新研究成果，除了飲食西化之外，太晚生育、不生、只生一個寶寶，都是年輕型乳癌的重要危險因子。

乳癌孕婦或乳癌哺育媽媽成為嚴重議題，熊昭指出，研究團隊分析2002-2014年癌症登記串連健保資料庫、死亡登記檔，大數據分析結果發現，20歲到50歲初次確診為乳癌者多達3萬479位，其中2920人死亡，在死亡個案中，323位在五年內有懷孕紀錄。

熊昭指出，乳癌孕婦確診時大都已至晚期，腫瘤較大，且細胞分化狀況較差，原因在於懷孕或哺乳期生理的變化，使得個案忽略癌前徵兆，延誤治療，預後也特別差。

亞洲屬於乳癌低發生率地區，但台灣、新加坡、韓國、日本等地年輕型乳癌發生率卻逐年快速增加。台大醫院腫瘤醫學部主治醫師林季宏指出，歐美國家乳癌患者年齡偏高，但台灣四成五患者屬於年輕型、尚未停經。

臨床顯示，很多孕婦發現罹癌後，身心承受重大壓力，此時，婆婆卻認為媳婦身體底子不好，才會罹癌，這個時候懷孕，影響胎兒發育，即使生出來，小孩子也不會健康，有些甚至要兒子快快離婚。

林季宏說，這些都是錯誤觀念，臨床顯示，在懷孕14周以後，使用化療對胎兒是安全的，不需要終止懷孕。跟未懷孕者相較，存活期差不多；至於胎兒部分，孩子與一般孩子一樣健康，生長發育正常，心血管及功能、認知功能等都在正常範圍。

熊昭說，長期而言，懷孕可以降低乳癌發生率，但國內越來越多孕婦是在懷孕期確診罹癌；在德國、比利時，六成四乳癌孕婦接受化學治療，但在台灣，接受化療比率僅一成二。

「乳癌孕婦將不再是偶見個案」，熊昭強調，不要因為懷孕或哺乳而延誤治療，懷孕乳癌患者一旦治療延遲所造成的死亡，這遠比懷孕還要更重要。