影／要與社會連結 管中閔：未來台大不會只重排名

2019-03-16 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大杜鵑花節今天開幕，台大校長管中閔致詞時表示，台大近年來經歷很多事，未來會更強調人才培育，「台大不會只重學校排名，而是強調跟社會的連結。」

台大杜鵑花節至今邁入第23年，是台大最有特色的春季盛典。管中閔表示，台大會積極推動未來大學的改變及國際化的連結，「台大不只是有會唸書的學生和會做研究的老師」，而是各系都有自己的特色，在國際間也有一定的角色。

管中閔指出，台大將積極招攬更優秀的學生，不只是對弱勢生有所照顧，而是培育弱勢生在台大成長茁壯，找到不一樣的未來，「希望台灣的菁英繼續以台大為第一選項」，讓更多人透過台大找到自己的方向。

台科大校長廖慶榮指出，台科大不像台大有一個「花節」，未來台科大也考慮來辦個「九重葛節」，到時再邀請管校長來台科大。杜鵑花盛開，他相信今年開始，台大會揚帆再起，帶領三校深耕高等教育，提升教育品質，合作研究發展。

台大表示，台大杜鵑花節、學系博覽會暨學生社團博覽會於每年3月全月舉辦一系列校園導覽、手作體驗、趣玩農場、講座展覽及藝文演出等活動，總吸引全台數以千計的高中學生和家長、民眾前來參加參加。