影／要與社會連結 管中閔：未來台大不會只重排名
台大杜鵑花節今天開幕，台大校長管中閔致詞時表示，台大近年來經歷很多事，未來會更強調人才培育，「台大不會只重學校排名，而是強調跟社會的連結。」
台大杜鵑花節至今邁入第23年，是台大最有特色的春季盛典。管中閔表示，台大會積極推動未來大學的改變及國際化的連結，「台大不只是有會唸書的學生和會做研究的老師」，而是各系都有自己的特色，在國際間也有一定的角色。
管中閔指出，台大將積極招攬更優秀的學生，不只是對弱勢生有所照顧，而是培育弱勢生在台大成長茁壯，找到不一樣的未來，「希望台灣的菁英繼續以台大為第一選項」，讓更多人透過台大找到自己的方向。
台科大校長廖慶榮指出，台科大不像台大有一個「花節」，未來台科大也考慮來辦個「九重葛節」，到時再邀請管校長來台科大。杜鵑花盛開，他相信今年開始，台大會揚帆再起，帶領三校深耕高等教育，提升教育品質，合作研究發展。
台大表示，台大杜鵑花節、學系博覽會暨學生社團博覽會於每年3月全月舉辦一系列校園導覽、手作體驗、趣玩農場、講座展覽及藝文演出等活動，總吸引全台數以千計的高中學生和家長、民眾前來參加參加。
今年的杜鵑花節活動包含台大實驗林於農業陳列館展出以國產材製作傢俱如木椅、木筷；訪客中心為參訪台大的高中生、民眾舉辦一系列的導覽，由導覽員以步行方式帶領參觀戶外校園；台大農場舉辦相關DIY體驗課程如手工奶酪製作、趣玩農場課程活動如「蔬活菜園全體驗」；校史館則有台大書法獎獲獎作品成果展活動等。
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