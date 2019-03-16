讓閱讀成為你的超能力! 願景工程閱讀嘉年華開跑

2019-03-16 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



不讀時代，閱讀反而是你的超能力！聯合報系「願景工程」今天在華山文創園區舉辦「大風吹～吹翻書的人」閱讀嘉年華，用新鮮有趣的演講和遊戲、活動引領民眾閱讀，吸引6600名大小朋友報名參加。

這場嘉年華邀來聯經、時報、遠流、小魯文化、小兵出版、未來親子學習平台、親子天下、信誼基金會等出版社擺攤，推薦親子共讀好書。台東的「晃晃書店」、屏東小琉球「小島停琉」及「紅汽球書店」、「島呼冊店」等全台獨立書店也難得共聚一堂，展出在地特選好書。紙本書之外，包括「讀創故事」、「Readmoo讀墨電子書」、「一刻鯨選」等新型態數位閱讀，也來共襄盛舉。

二樓的翻書舞台邀來各領域的專家分享閱讀與教養心得。今天一開場，就由天才領袖兒童教育中心執行長王弘哲演講「教養的真相」。他指出，當爸媽之前，從來沒人教我們如何當父母，因此親子間對話常發生卡關。他在演講中破解兒童心理秘密，讓爸媽學會和孩子溝通，現場吸引大批父母聆聽。

孩子不愛閱讀怎麼辦?「未來兒童」雜誌總編輯陳季蘭中午在現場傳授家長讓孩子愛上閱讀的五大秘招。包括:從親子共讀建立互動關係、選擇讀本的技巧、營造專屬閱讀角等。

10歲便出版書籍「熊讚牌蜂蜜」的七年級學生易昀，下午4時將在舞台上分享自己熱愛閱讀的原因和秘密。

聽過「選書師」嗎?主辦單位邀來荒野夢二書店主人銀色快手，帶來一款特殊的桌遊「選書師桌上遊戲」，藉由桌遊模擬書店老闆選書給客人閱讀的真實情境，讓觀眾有機會當一次書店老闆，體會選書、介紹書的樂趣。

詩人葉覓覓和設計師劉宜芬共同合作的「詩塔羅實驗」，則帶領觀眾用詩進行人生占卜，體會文字的神秘與樂趣。