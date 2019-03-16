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防癌高峰論壇登場 名醫傳授十大死因之首教戰策略

2019-03-16 10:24聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

雖然醫療不斷進步，但癌症時鐘也不停快轉，癌症已連續36年排名十大死因之首，平均每4分鐘58秒就有1人罹癌，健保支出超過933億元，每年仍有近4.8萬人死於癌症。聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦「2019防癌高峰論壇」今天開場，由國內15名癌症專家聯手解答抗癌疑惑，傳授現代人必備防癌新知。

論壇首日打頭陣專家為癌症醫學會理事長閻雲、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、台大醫院小兒部主任黃立民、新光醫院精準醫學中心主任賴泓誌、馬偕醫院癌症中心主任張義芳、台北榮總胸腔腫瘤科主任邱昭華、國衛院群體健康科學研究所所長熊昭、台大醫院腫瘤醫學部主治醫師林季宏、萬芳醫院一般外科主任張渭文、中國附醫血液腫瘤科主任白禮源及台大醫院健康管理中心主任邱瀚模。

國衛院院長梁賡義表示，國內癌症人數不斷上升，尤其台灣進入高齡社會，癌症議題刻不容緩。從防癌角度來看，基因無法改變，但吃得好、定期篩檢都可有效預防，提升生活品質。隨科技進步，癌症治療結合人工智慧、精準醫療及大數據風險評估，都有助於臨床醫師設計更有效個人化治療。

聯合報執行董事項國寧也提及，國內每年有近5萬罹癌者，生活受影響的不光是當事人，其家庭及親友也會連帶被影響。今年的防癌高峰論壇是全新嘗試，兩天處理近十個癌症專題演講，題材與現在最新癌症治療方式有關，受國內八間重要醫學中心支持，期待讓民眾得到更多與癌症治療相關知識。

為了讓癌症早期發現、早期治療，衛福部國健署提供四癌篩檢，包括口腔癌、子宮頸癌、大腸癌以及乳癌。子宮頸癌抹片篩檢最具成效，據國健署統計，子宮頸抹片能降低子宮癌發生率及死亡率60%至90%；但，乳癌篩檢需做乳房X光攝影，因疼痛讓不少女性卻步，篩檢率只有40%，有待提升。

國民健康署署長王英偉說，「關心癌症，但不要過度擔心。」近年國內癌症死亡率正在下降，國健署每年提供近500萬人免費癌症篩檢，許多研究都證實，及早發現罹癌，治療成功率越高，期待更多民眾善用癌篩。未來希望透過大數據找出致癌危險因子，除目前現有的四癌篩檢，為高風險民眾提供其他合適的篩檢。

國民健康署署長王英偉（圖）說，近年國內癌症死亡率正在下降，國健署每年提供近500...
國民健康署署長王英偉（圖）說，近年國內癌症死亡率正在下降，國健署每年提供近500萬人免費癌症篩檢，許多研究都證實，及早發現罹癌，治療成功率越高。記者林俊良／攝影
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聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦「2019防癌高峰論壇」今天開場，...
聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦「2019防癌高峰論壇」今天開場，由國內15名癌症專家聯手解答抗癌疑惑，傳授現代人必備防癌新知。記者林俊良／攝影
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聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦「2019防癌高峰論壇」今天開場，...
聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦「2019防癌高峰論壇」今天開場，由國內15名癌症專家聯手解答抗癌疑惑，傳授現代人必備防癌新知。記者林俊良／攝影
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國衛院院長梁賡義（圖）表示，國內癌症人數不斷上升，尤其台灣進入高齡社會，癌症議題...
國衛院院長梁賡義（圖）表示，國內癌症人數不斷上升，尤其台灣進入高齡社會，癌症議題刻不容緩。記者林俊良／攝影
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聯合報執行董事項國寧（圖）說，國內每年有近5萬罹癌者，生活受影響的不光是當事人，...
聯合報執行董事項國寧（圖）說，國內每年有近5萬罹癌者，生活受影響的不光是當事人，其家庭及親友也會連帶被影響，今年的防癌高峰論壇是全新嘗試，兩天處理近十個癌症專題演講。記者林俊良／攝影
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癌症台大醫院子宮頸癌
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