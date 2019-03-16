故宮南院首展輔導級文物 印度教「林迦」登場

2019-03-16 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



至寶廳新品亮相﹗國立故宮博物院新入藏的10世紀越南占婆王朝「林迦罩」(lingakosha) ，今天起在南部院區2樓至寶廳展出，「林迦」即是以男性生殖器樣貌顯現的濕婆神（Shiva），是故宮南院首次展出輔導級的文物。

故宮表示，這類文物全世界公、私收藏僅約15件，多數罩體不存或殘破，此件相對完整，十分珍貴。 印度教以多神信仰聞名，「林迦」即是以男性生殖器樣貌顯現的濕婆神（Shiva）；在越南占婆王朝的皇家祭典中，林迦罩是獻給濕婆最珍貴的禮物，國王將其套在濕婆神廟的石製林迦上，以獲得濕婆授予統治國家的天命。

故宮南院表示，此件林迦罩由濕婆頭像與罩體組成，分別以薄如蛋殼的金、銀金屬片打製，呈現了印度教濕婆信仰及占婆王朝的美學趣味，難得一見，也是故宮南院首次展出輔導級的文物。

「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至9月6日止，有關印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神，還有毗濕奴的造像，也可在故宮南院3樓佛教藝術展廳尋得。