故宮南院首展輔導級文物 印度教「林迦」登場
至寶廳新品亮相﹗國立故宮博物院新入藏的10世紀越南占婆王朝「林迦罩」(lingakosha) ，今天起在南部院區2樓至寶廳展出，「林迦」即是以男性生殖器樣貌顯現的濕婆神（Shiva），是故宮南院首次展出輔導級的文物。
故宮表示，這類文物全世界公、私收藏僅約15件，多數罩體不存或殘破，此件相對完整，十分珍貴。 印度教以多神信仰聞名，「林迦」即是以男性生殖器樣貌顯現的濕婆神（Shiva）；在越南占婆王朝的皇家祭典中，林迦罩是獻給濕婆最珍貴的禮物，國王將其套在濕婆神廟的石製林迦上，以獲得濕婆授予統治國家的天命。
故宮南院表示，此件林迦罩由濕婆頭像與罩體組成，分別以薄如蛋殼的金、銀金屬片打製，呈現了印度教濕婆信仰及占婆王朝的美學趣味，難得一見，也是故宮南院首次展出輔導級的文物。
「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至9月6日止，有關印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神，還有毗濕奴的造像，也可在故宮南院3樓佛教藝術展廳尋得。
民眾質疑輔導級文物特色，如何呈現？該如何欣賞？院方說，是否可公開展覽，早已有判斷標準：1、是否具有美學、歷史、文化價值，2、是否具有科學研究價值，3、是否為社會習慣。本物件，為信奉印度教國家歷史上重要的王權象徵，且做工精巧，被展出毫無問題； 有家長問，兒童可以看嗎？還是一定要家長陪同，院方表示，怕兒童看不懂，家長陪同意義不盡是法令，而是詮釋溝通。
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