今白天氣溫回升 陽光露臉偏乾

2019-03-16 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今天清晨在東北季風影響下體感涼冷，白天東北季風減弱，氣溫回升，預計北部及東半部高溫可以到22至23度，中南部約25至28度，中南部日夜溫差較大。天氣方面則是偏乾，各地大多為陽光露臉的天氣，僅僅只有東半部地區有局部短暫雨，西半部山區偶有零星短暫陣雨。

氣象局表示，下周日（17日）氣溫持續回升，北部及宜花高溫約24、25度，中南部及台東約27至29度，感受溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，氣溫約16至19度，請注意日夜溫差適時調整衣著；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星陣雨。

氣象局指出，下周一、二微弱鋒面掠過北部近海，北部及東半部可能有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率稍微提高，大致上以多雲天氣為主；氣溫方面，北台灣略降至23、24度，中南部及花東仍有26至29度左右的高溫。下周三、四天氣大致仍穩定，各地溫暖舒適，僅午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約28至30度，中南部甚至到30度以上。