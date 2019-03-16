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關島附近熱低若成颱 吳德榮告訴你為何不必擔心

2019-03-16 07:37聯合報 記者雷光涵╱即時報導

位於關島西南方海面有一個熱帶性低氣壓，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，在3月份季風環流形成的強「垂直風切」使得熱帶系統無法越雷池一步，這個熱帶性低氣壓也不會威脅台灣。

吳德榮說，此熱帶性低氣壓結構仍很差，依據氣象局的路徑潛勢預測圖顯示，它未必一定會發展成颱風，且未來偏西進行，對台灣無影響。颱風歷史資料亦顯示，從未曾有過「3月颱」能威脅台灣的，這個熱帶系統也不例外。

不過，他提醒明天它將行經「帛琉」附近海域；有相關行程，應注意其動態。

天氣方面，吳德榮表示今天至下周一傍晚天氣穩定，僅山區有零星降雨的機率。

他說，今天東北季風減弱，各地多雲時晴，白天舒適晚偏涼。各地高溫：北部約在23度左右、中部25度、南部約29度、東部25度。明天至下周一傍晚，氣溫再略升。

雖然下周一晚至周二清晨有微弱鋒面接近，北台灣及東半部轉有局部短暫雨；不過下周二白天起天氣好轉，北台灣轉為多雲；其他各地多雲時晴。吳德榮指出，下周三、四大幅回暖、高溫將升過30度以上。但下周五可能有鋒面過境而變天。

中央氣象局說，今天清晨在東北季風影響下體感涼冷，白天東北季風減弱，氣溫回升，預計北部及東半部高溫可以來到22至23度，中南部約25至28度，中南部日夜溫差較大。天氣方面則是屬於偏乾的型態，各地大多為陽光露臉的天氣，僅僅只有東半部地區有局部短暫雨，西半部山區偶有零星短暫陣雨。

中央氣象局說，今天清晨在東北季風影響下體感涼冷，白天東北季風減弱，氣溫回升，預計...
中央氣象局說，今天清晨在東北季風影響下體感涼冷，白天東北季風減弱，氣溫回升，預計北部及東半部高溫可以來到22至23度，中南部約25至28度。本報資料照片
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吳德榮高溫
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