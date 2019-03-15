患者想有個家 醫師籌建圓夢

2019-03-15 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經歷十年籌建完成「喜願家園」圓夢。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook 72歲台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞出身貧困，除實現蓋窮人醫院夢想，15年前因中部精神障礙患者無處安置，擴建龍安分院作為精神專科醫院。10年前，一名患者在除夕夜說「家裡的床早就被家人丟掉了」，渴望有個「家」，吳子鈞興起籌建慢性療養機構「喜願家園」念頭，經歷10多年籌建，去年圓夢，目前收治27名病患。

吳子鈞是彰化鹿港人，兒時搬到台中，因家境不好半工半讀，當過抓漏的泥作工人，也曾到大慶街宿舍組裝角鋼床架等。大學期間的學費也虧親友資助和身兼家教才完成醫學院學業。擔任醫師後，在沒有健保年代，感受窮人貧病、負擔不起醫藥費的痛苦，33歲創立台中宏恩醫院，並成立附設護理之家，約1/3患者為中低收入。

吳子鈞說，高中同學、時任台中市衛生局長林瑞欣因為中部缺乏身心障礙醫療機構，患者須遠送東部，建議他設立精神科醫院。他思考當時社會氛圍，精神患者被社會所排斥，不能明目張膽設收容機構，因此將宏恩醫院的龍安分院改為189床的精神專科醫院。

吳子鈞在十年前的除夕夜探視龍安分院留守的醫護人員，看到一名40歲男病友，問他「怎麼沒有回家圍爐？」男病患告知「家裡的床早就被家人丟掉了！」但盼望有個「家」；他聽了很心酸，決定籌建「喜願家園」，給患者專屬的「家」。

吳子鈞說，光從找地就遇到瓶頸，有的地主不願意賣，有的地價太貴買不起，在台中市找不到合適的地，他回彰化鹿港找，「喜願家園」最後落腳芳苑，去年4月開幕，第一期收50床病患。