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想替公務員維護權益...她捨教職、考公職 大四就上榜

2019-03-15 22:25聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

高師大國文系大四學生陳靖淳，還沒出校門，就已經取得公門入場券，考取地方特考人事行政。22歲的她，在課業、國考、教檢三方夾擊中，奮力開拓前途，她曾壓力大到過度換氣、三天兩頭忙到忘記吃晚餐，靠著禪修才遠離心魔。國考之於陳靖淳的意義，與其說是實現志業，倒不如說是她的自我和解之路。

陳靖淳高中念的是名校語文資優班，自我要求高，得失心重，光瞥見隔壁桌同學的小考分數比她高，就能瞬間信心崩解。直到接觸禪行，心安心定，自我責備力道才稍稍減緩。

大學期間，陳靖淳保持課業頂尖，卻逐漸對教育體制失望，她發現升學導向無所不在，「教改改來改去還是一樣，累死師生」，基於對軍公教仍有嚮往，加上工讀讓她近距離接觸公務員，升大三那年暑假，她轉而投考公職。陳靖淳說，原本打算考教育行政，「算一時衝動吧，想為公務員做點什麼，維護公務員權益，所以選了人事行政。」

性格自律嚴謹，作息猶如行軍般的陳靖淳，在課業最繁重的大三備戰國考，同時間，還與同學組讀書會，準備教師資格檢定考，蠟燭三頭燒。她每天早上7、8點起床，展開一天的緊湊安排，白天上課、晚上補習，補完習回宿舍繼續K書到深夜1點，急速運轉的生活步調，常常唸完書回過神，才記起沒有吃晚餐。

在時間壓縮下多工作業，讓陳靖淳不自覺地緊繃，更曾因身體疲勞、壓力太大，引發過度換氣，送急診救治，也讓她意識到應放慢腳步，按照計畫前進，就能回到正軌，而信仰與家人始終是支撐她的最大力量，讓她得以沉澱心思，穩定狀態。

陳靖淳最喜歡的考科是「現行考銓制度概要」，她認為考銓是人事行政的精隨，也最有應用性，若熟悉內容，未來就能替人解惑，比如協助公務員找到最適用的退休方案，「如果沒學好，反而會害到人。」

別於其他考生，陳靖淳在補習班上課，從來不錄音，強迫自己當下認真聽講，她更認為上課帶給她十足的幸福感，「腦袋空空去，滿滿收穫回。」除了課堂理解，她也勤練選擇題，激發答題速度跟敏銳感，「從考古題看到重複出現的重點。」

「團結共心不對立，以靜以定慈悲智慧」是陳靖淳面對考驗的心法，只要設定好目標就勇往直前，與自己團結，以智慧跨越挫折與挑戰。她接連考過地特、普考，第三次終於上榜，陳靖淳說她一開始就設立2到3年的停損點，「因為成功本來就不是一蹴可及。」

對事事追求完美的陳靖淳而言，這一回合的國考修煉，最終求的不只是一份職位，求的更是與自身不完美和平共處的機會。

求好心切的陳靖淳，大三開始準備國考，在課業、國考、教檢三頭燒的狀況下，曾一度壓力...
求好心切的陳靖淳，大三開始準備國考，在課業、國考、教檢三頭燒的狀況下，曾一度壓力大到引發過度換氣，靠著禪定穩住心情，最後考取地特人事行政。陳靖淳／提供
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