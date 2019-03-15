高普考開始報名 開缺3383人

2019-03-15 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



108年高普考將於7月5日登場，合計暫定需用名額3383人，即日起至25日下午5點受理報名，有意報考民眾，可至國家考試網路報名資訊系統完成報名。

本次考試筆試將於7月5日至9日分別在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區同時舉行。

考選部指出，今年的高考3級設103類科，暫定需用名額2240名；普考設64類科，暫定需用名額1143名，合計暫定需用3383名，考試前、榜示前還會配合用人機關需求，增加需用名額。

今年的高考3級除新增港灣工程類科之外，新聞（選試日文）、僑務行政（選試英文）、僑務行政（選試日文）、僑務行政（選試德文）、僑務行政（選試法文）、生物多樣性、航空器維修、海洋資源、醫學工程、生物技術等11類科，普考新聞廣播（選試英文、國語播音與閩南語播音）、養殖技術、工業工程等3類科，用人機關再度提缺，對這幾項類公職類科有興趣的民眾可把握機會報名。

此外，高考3級客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、公職臨床心理師及普通考試客家事務行政類科第二試口試預定在10月20日舉行，實際日期須視典試委員會決議而定。