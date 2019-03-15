醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處

2019-03-15 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



醫院空氣有多髒？腦神經外科權威、花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，醫院門診區及大廳的空氣品質，相對難控管，主要與就診人數密度有關，院內空氣品質最容易超標的是「名醫」候診區、取藥區等，高峰時間為早上十時以及下午三時。有時為了改善二氧化碳濃度，必須協調醫師到候診區較空曠的門診看診，才能維持正常空氣品質。

針對前衛生署長楊志良指出，國內醫院的室內空氣品質恐怕大部分都不及格，尤其電燒手術瞬間產生的空汙並未納管，讓醫師、病患暴露風險。林欣榮表示，手術房的空氣品質規範相當重要，手術最怕感染，特別是開刀範圍大的手術，醫院手術房、加護病房等的空氣把關均採最高規格。

北市衛生局去年底稽查轄內廿三家醫療院所，七家醫院室內空氣細菌濃度超標，台大、馬偕、長庚皆上榜。楊志良表示，雖然衛福部、環保署皆訂定指標監控醫院空品，但僅規範特定區域，如衛福部要求手術室及加護病房細菌濃度應在十CFU／m3以下、一般病房低於兩百到五百CFU／m3、急診室在兩百CFU／m3以下；環保署則要求門診區、大廳等細菌濃度應低於一千五百CFU／m3以下、二氧化碳濃度須低於一千ppm。

衛福部醫事司長石崇良指出，醫院空氣品質已納入評鑑，對瞬間會產生空汙的手術，目前確實沒有管理規範，甚至沒有監測方法，不排除參考其他國家法規，降低空汙對人體的危害。