輪班熬夜讓現代人壓力大 醫師破解迷思、提升睡眠品質

2019-03-15 20:59 聯合新聞網 綜合報導



現代人生活步調緊湊，讓人難以輕鬆入睡，更遑論要一覺好眠到天亮。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

現代人生活步調緊湊，多樣的上班型態，以及源源不絕的工作壓力，常常會造成上班族難以輕鬆入睡，更遑論要一覺好眠到天亮，振興醫院精神醫學部主任毛衛中今日分享正確的睡眠概念，他指出民眾應打破舊有迷思，不要給自己在「睡覺」這件事上太多壓力，保持輕鬆的心情才是提高睡眠品質的不二法門。

什麼是分段式睡眠

毛衛中解釋，現代人常見的工作型態是，為了輪班或者是有緊急事項需熬夜完成，可能晚上只睡了幾個小時就必需起床，等到工作忙完了，才在白天補眠，這樣子在「白天睡覺」的習慣，需要防範光線的干擾，才能讓身體運用時間好好休息，除此之外，分段睡眠也較容易影響人的情緒，造成心情焦慮或憂慮，需要額外注意。

所以分段式睡眠應該怎麼做？毛衛中認為，首先是要能「睡得著」才是進行分段睡眠的第一要務，若是本身很難在不同時間點入睡，可能就不適合這樣的睡眠方式。其次，毛衛中建議可以將睡眠依時間長短分為不同階段，仍然要有一段睡眠時間較長的「大睡」，持續3至5個小時，另外一段則是1至1個半小時的「小睡」，才能夠睡得足又睡得好。

因為普遍的輪班制度、熬夜習慣，才是造成民眾發生焦慮、輕度失眠的關鍵。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

怎麼睡才算睡得好

國人最常見的迷思就是，是不是睡覺一定要超過幾個小時，才算睡得好？毛衛中解釋，台灣每人平均睡眠時間是8至9個小時，其實相當足夠，但因為上述的工作型態因素，普遍的輪班制度、熬夜習慣，才是造成民眾發生焦慮、輕度失眠的關鍵。他建議，在睡前應靠呼吸放鬆全身的肌肉，想像壓力全部釋放，可以有效幫助心情恢復平靜。

擁有好的睡眠並不困難，重要的是找到適合自己的方式，借由深呼吸、泡澡或喝一點酒，讓身體在睡前可以完全放鬆，只要找到適合自己的方式，必定可以提高自身的睡眠品質。