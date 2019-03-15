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戒賭期間迷上夾娃娃 與賭博相近或會成賭癮

2019-03-15 20:17香港01 記者李穎霖／報導

陳志華指，曾遇個案在戒賭期間發展出玩夾娃娃機的興趣，但其玩的動機並非希望得到該份...
陳志華指，曾遇個案在戒賭期間發展出玩夾娃娃機的興趣，但其玩的動機並非希望得到該份獎品。(鄧栢良攝)
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夾娃娃風潮席捲香港，令部分商店將獎品換成手機、鑽戒，以突圍而出。20元一局的遊戲，有人豪花$5000，只為夾中智能手機，令這種夾娃娃活動惹上構成賭癮之嫌。有機構認為，雖然有人指夾娃娃有技巧可言，其與賭博在性質上仍有相似的地方，或會勾起玩家的賭博心態。

提供戒賭服務的香港明愛展晴中心高級督導主任陳志華直言，夾娃娃是個有趣的例子，因過程中存在不確定因素，無法肯定會否中獎，過程涉及運氣，令其和賭博在性質上有相似的地方：「和賭馬、賭波有點像，贏了有獎，輸了就甚麼都沒有。」不過，亦有人指夾娃娃有技巧可言，只要「做足功課」就能提高中獎機會，故夾娃娃應否歸類為賭博，他指自己亦存疑，認為有商榷的地方。

雖然未收過有市民因沉迷玩夾娃娃機而向中心求助的例子，但陳志華指，曾遇個案在戒賭期間，發展出玩夾娃娃機的興趣。他憶述，求助人當時正戒除和麻雀有關的賭癮，亦知道不應該再賭，惟有時候會覺得悶，故開始夾公仔，慢慢亦在輔導的過程中，提及此新興趣：「我們就會想，這是否我們希望她做的事呢？」

花在夾娃娃上的金錢只是一千幾百，並非巨額，然而玩的動機並非希望得到該份獎品：「他們追求的是賭博心態，會因為差一點就中獎而感到不忿，這方面和賭博相似。」這一局輸了便「下鋪追返」，這種心態令他們一局接一局地玩下去。

要了解一個人有否沉迷賭博，陳志華指並非無迹可尋，一般來說，經濟狀況的變化是最明顯的線索。「可以留意一下，他們會否在言談間，常有意無意地提及某個遊戲很好玩，並花很多時間在該遊戲上，甚至玩得忘了回家的時間。」他又表示，有賭癮問題的人士遇上和賭博有關的事情時，情緒亦易受牽動，故可遁這些方面作出觀察。

面對希望戒除賭癮的人士，中心會先幫求助者認清問題，了解為何會形成賭癮，並為他們建立正確的理財觀、價值觀。突然停止一直沉迷的活動，少不免會出現失落感，陳志華指，會建議發展其他興趣：「我們會建議家人多陪伴，可能增加家庭活動。」他又指，中心每年都會為戒賭人士籌備長跑活動，希望從而培養他們堅毅的精神，「戒賭和長跑都需要意志。戒賭不是過來接受輔導一年就能完成，這是一生的。」

文章授權轉載自《香港01》

賭博香港夾娃娃機經濟
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