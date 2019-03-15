免疫4月1日納給付僅八百名額 攸關生死癌友衝了

2019-03-15 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



繼C肝口服新藥後，另一個昂貴新藥--免疫療法又將納入給付，健保署於今天（3月15日）傍晚上網公告三種免疫療法藥物給付標準，並宣布自108年4月1日生效。今年預算約八億元，共給付八類晚期癌症、十項適應症，預估至少八百名晚期癌友受惠，名額有限，先搶先贏，因攸關生死，勢必掀起一波搶號狂潮。

健保署長李伯璋表示，免疫療法給付確定從4月1日起上路，但名額有限，建議晚期癌友最近盡量回診，請主治醫師評估自己是否符合給付適應症，如符合條件，醫師就可先取號，幫病人提出申請。

免疫療法納入健保之後，對於目前正自費用藥的癌友來說，也是一大福音，原本每月藥費約20萬元，一年約需250萬元，從4月1日開始，約可節省50萬元。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，即將給付免疫療法的八種癌症，分別為黑色素瘤、非小細胞肺癌（一線、二線、三線）、典型合杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌（一線、二線）、復發或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌（二線）、晚期腎細胞癌（三線）、晚期肝細胞癌（二線）、轉移性胃癌（三線）等。

戴雪詠指出，為了讓免疫藥物發揮最大效益，臨床醫師初步評估，認為符合資格，送件後拿到號碼牌，癌友還不見得一定可以用到藥物，還須通過另一名醫師審核把關，確定患者肝腎功能以及體能狀況是否適合免疫療法。

此外，為了精準用藥，包括非小細胞肺癌、頭頸部鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌等晚期癌友，另需檢測生物標記PD-L1表現量，必須超過50%以上，才符合基本條件。檢測費用由健保支付，癌友無須自費。至於肝癌、腎癌、胃癌、黑色素癌等癌友，則不用檢測生物標記，減免了作業流程，應容易搶到名額。

給付規定也明訂，每一病人每種癌別限使用一種免疫檢查點抑制劑，且不得互換，也不可合併使用標靶藥物，無效後則不再給付該適應症相關的標靶藥物。

使用總療程以52週為上限，必須先經過電子申請，採事前審查制度，核准後使用。用藥後每12週評估一次，疾病呈穩定狀態者，可持續再用藥4週，並於4週後再次評估，療效如不錯，可以再繼續使用12週。