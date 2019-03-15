洋芋片賣空氣翻版？ 網議脆笛酥減量盒子藏玄機

2019-03-15 20:26 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨現在脆笛酥在包裝上動手腳，讓人「越吃越心酸」。圖擷自／《爆怨公社》 分享 facebook

現在不只是洋芋片打開，內容物只有包裝的三分之一，讓消費者覺得吃的好空虛，就連脆笛酥怎麼也讓人「越吃越心酸」？有網友到臉書抱怨，他興高采烈買了一盒脆笛酥，打開包裝，第一排放了滿滿的5支脆笛酥，但當他吃完一排之後發現不太對勁，怎麼第二排剩下3支，第三排甚至只剩2支，放上照片對比，原來是盒子搞的鬼。

這名網友到臉書《爆怨公社》上PO文，指出他買了一盒脆笛酥想回家開心享用，可沒想到這盒子竟然「變形」了，過往脆笛酥的盒子只是一個空心的長方體，一排可以放滿5支脆笛酥，總共可擺三排，可這次的盒子卻有許多突起的造型，因此第二、三排能容納的支數就變少了，不過無法從外觀上看出，只會在吃的過程中才發現，讓原PO直呼「盒子就盒子，造的這麼有型幹嘛？」

看到這麼「有型」的盒子，不少網友都與原PO深有同感，認為被盒子的外觀欺騙，表示「 原本能裝15支，盒子造型化後只要裝十支就滿了，總共少了5支！」、「變相省成本，以前可能是滿滿都是，不漲價只能減少商品數量省成本」、「這樣我就不會買了，零食就是要開心吃，但這會吃到不開心」、「我覺得台灣的糖果餅乾盒為了省真的是最有創意的」。