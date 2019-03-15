北海岸沙灘好幫手 這輛履帶式鏟裝車組可抵60人次

2019-03-15 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部觀光局北觀處近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車，是沙灘好幫手，今天下午在北海岸中角灣舉辦啟用儀式，在地社區成立中角灣淨灘車協力隊，投入沙灘清潔維護工作。北觀處長張振乾說，這輛車組每個月可取代60人次清潔人力，每年可節省約120萬清潔費，相當有清潔效率，是沙灘好幫手。

北觀處表示，北海岸的中角灣、白沙灣及淺水灣等沙灘，長期以來都靠大量人力撿拾方式清除海漂物垃圾，尤其每逢海流潮汐、颱風或季風過後，沙灘上漂入大量海漂物垃圾，需要很多人力進行繁重的清除工作。近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車投入清潔沙灘工作，效果相當不錯。

北觀處人員當場示範沙灘清潔車組功能，呈現沙灘清理車組比起傳統人力，顯著縮短工作時間的效益。不但能減輕清除人員負擔，更能提高工作效率，並隨即展開「旅遊安全宣導週」宣導。

北觀處強調，沙灘清理車組仍有工作死角，例如跳石海岸、岩岸地形及自然山林等地帶，無法使用沙灘清潔車組清理，每日海岸邊因海流與潮汐漲退潮，仍有大量海漂物垃圾堆積於沙灘上，須仰賴人力清理，籲請民間企業團體，繼續踴躍參與淨灘及淨山，共同維護美麗安全的遊憩空間。

立委黃國昌金山萬里服務處主任郭慶霖表示，黃國昌於就任之初，即要求北觀處採購沙灘淨灘車，期待己久的沙灘淨灘車今日正式啟用，由北觀處委託專業淨灘車操作人員專職負責，未來將肩付北海岸沙灘清潔的重任，期望透過乾淨的沙灘，讓北海岸各處海灣，成為地方旅遊的亮點。