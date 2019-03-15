自行服用家中囤積藥物 導致橫紋肌溶解

2019-03-15 19:38 中央社 台中15日電



不少民眾有囤積藥品的習慣，還會自行服用藥物，衛生福利部台中醫院今天表示，一名女子發現自己有高血脂問題即直接服用先生未吃完的降血脂藥物，結果發生橫紋肌溶解副作用。

台中醫院藥師侯芳敏表示，民眾不只出國愛買藥，平常更有儲存藥品的習慣，用藥觀念卻不見得足夠，甚至可能因此吃到家人囤積的藥物，吃出病來。

侯芳敏指出，一名年約40歲女子健檢時發現有高血脂問題，就直接服用先生未吃完的降血脂藥物，之後出現肌肉痠痛症狀，前往復健科治療長達兩年。後來才知道是因為這款降血脂藥物副作用是橫紋肌溶解，因此導致患者全身痠痛，停藥後即痊癒。

對於家中剩餘未使用或過期的藥品，侯芳敏表示，應先判斷是否為「抗癌藥」或「管制藥品」（麻醉藥品），這兩種藥品需特別交回原開立處方的醫療院所回收。如果是一般藥品，可丟到一般垃圾袋給垃圾車處理。

藥水的處理則比較特別，侯芳敏說，須將藥水倒出，以咖啡渣、茶葉渣、擦手紙吸附後，再丟置垃圾袋回收，空瓶則進行塑膠類回收。

侯芳敏提醒民眾，珍惜尚可使用的藥品，如果家中還有剩餘藥品屬於「還在使用」且也「還在有效期間內」的藥品，可以在回診時，告訴主治醫師減少藥品處方數量。