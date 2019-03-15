推動新南向 台菲合作設置洋菇示範農場

2019-03-15 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



農委會與菲律賓農業部今(15)日見證兩國代表簽署「台菲合作在菲律賓碧瑤設置洋菇示範農場執行協定」，並出席在碧瑤(Baguio)舉行的洋菇栽培示範農場動土典禮。

農委會指出，我國與菲律賓將透過示範農場計畫，引進臺灣洋菇栽培技術、設備與菌種，並透過示範效果的擴散，協助菲國菇類產業發展，同時開拓我洋菇相關資材與設備外銷菲國商機，共創雙贏。

菲律賓對於洋菇需求量大，長期以來高度仰賴進口，國內價格相對較高。為了協助菲國發展洋菇產業，提高農民收益，並拓展我國農業資材與設備外銷商機，我駐菲律賓代表處與菲律賓駐臺辦事處經過將近1年的討論後，在今天由駐菲徐佩勇大使與菲國駐臺班納友(Angelito Tan Banayo)代表共同簽署洋菇示範農場執行協定。

此外，台灣也在菲律賓碧瑤設置1座由我國設計、菲國台商施工的洋菇示範農場，作為菲律賓農業部推廣與示範洋菇生產技術的重要場域。

農委會指出，台灣與菲律賓兩國農業主管部門認為洋菇示範農場將實質提升菲國洋菇栽培技術與國內自給率，增加農民收入，同時臺灣也可藉此拓展洋菇栽培資材及菇類相關產品外銷菲國市場，創造兩國產業雙贏。