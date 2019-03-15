睡不飽也睡不好 調查：近7成民眾夜間至少醒來1次

2019-03-15 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國外調查，針對歐美亞洲等12個國家，多達1萬多名成人調查發現，民眾的睡眠時間平均為6.8小時，其中僅有1成民眾認為睡眠品質很好，近7成民眾會在夜間醒來至少1次，有8成民眾希望能改變睡眠品質，但選擇的方法有多達6成是看網路，非直接就醫。

台灣睡眠醫學會理事、台北榮民總醫院睡眠醫學中心執行長周昆達醫師說，影響睡民品質最常見的問題就是「睡眠呼吸中止症」，長期下來不治療，發生睡眠中猝死的機率是一般人的2.5倍到3倍。

周昆達說，阻塞型睡眠呼吸中止症盛行率約2到10%，因此推估全台有數十萬以上患者受此疾病所苦，阻塞型睡眠呼吸中止症的患者，通常年紀較大、男性、肥胖、呼吸道狹小、慢性鼻塞、氣喘、吸菸等風險較高。

睡眠呼吸中止症患者常會有打鼾、白天昏昏欲睡、短暫噎住或倒吸一口氣而清醒過來等症狀。長期下來會嚴重影響患者身心健康，升高癌症、高血壓、心臟病、中風等疾病的風險。

周昆達說，美國國家睡眠基金會建議成人每晚應該睡足7到9小時，但台灣工時位居世界前茅，推測民眾的睡眠時數很可能達不到這個標準，又加上有睡眠呼吸中止症的風險，台人不僅睡不飽還睡不好。

想改善睡眠中止症，建議可以先改善生活習慣，包含減肥、不喝酒、戒菸等，也建議可以赴醫院檢查，一旦有睡眠呼吸中止症，也建議儘速就醫，避免併發症。