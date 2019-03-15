電燒手術廢氣任病患吸 衛福部：將參考他國法規

2019-03-15 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「國內醫院的室內空氣品質恐怕大部分都不及格」前衛生署長楊志良今參與台灣空氣品質健康安全協會會議時表示，台北市去年底公布調查廿三家醫療院所空品結果，有七家有問題，占比達三成，其餘縣市衛生局恐怕連檢測都沒檢測，讓民眾暴露在風險之中，而電燒手術將瞬間產生廢氣，卻無法可管；衛福部回應將參考他國法規，看如何管理。

醫院內的空氣品質要求，衛福部針對特定的區域，如手術房、急診、加護病房等，手術房以及加護病房的細菌濃度都規定在十CFU／m3以下、一般病房須低於兩百到五百CFU／m3間、急診室等則規範在兩百CFU／m3以下；環保署要求門診區、大廳等細菌濃度應低於一千五百CFU／m3以下、二氧化碳濃度須低於一千ppm。

楊志良表示，衛福部規範的項目僅針對大環境，但很多手術都很可能瞬間產生高濃度的空污，危害到病患以及醫師的安全，最常見的就是電燒手術，止血時會瞬間釋放煙霧，其中包含苯、氰化氫、甲醛、生物氣體溶膠、多環芳香烴碳等，皆對身體有害，但醫院並沒有配置過濾空氣的設備，任由患者、醫師吸入。

他也提到，台北市衛生局去年底稽查轄內23家醫療院所，7家醫院室內空氣細菌濃度超標，台大、馬偕、長庚統統上榜；花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，手術房的空品規範相當重要，手術最怕的就是感染，特別是開刀面積大的手術，更擔心感染事件發生，每一家醫院在手術房、加護病房等的空氣把關都採最高規格，但門診區以及大廳等相對難以控管，主要與就診人數的密度有關。

花蓮慈濟工務組長曾繁介說，院內空品最容易超標為「名醫」的候診區、取藥區等，高峰時間為早上十點以及下午三點，為了改善二氧化碳濃度，必須協調醫師到候診區較空曠的門診看診，或是加強抽風，才能維持正常的空氣品質，也會運用大數據來預防患者聚集產生的高濃度二氧化碳產生。

衛福部醫事司長石崇良回應，醫院空氣品質已有部分區域納入評鑑，對於瞬間會產生空汙的手術，目前確實沒有管理方式，甚至是沒有監測的方法，但不排除參考其他國家的法規，降低空污造成人體的危害。