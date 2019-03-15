逢甲大學無償提供4億元校地 拓寬商圈文華路

2019-03-15 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



商圈、夜市一直是台灣特色文化，也是國外旅客來臺必訪的觀光熱點。逢甲大學有鑒於此，因校門口前的文華路過於窄小，校方毅然決然退縮4公尺寬的校園用地，無償提供市價超過4億元、約363坪的土地讓文華路從8公尺拓寬成為12公尺。

逢甲大學無償提供校地的拓寬文華路工程，今天正式開始施工，預計8月12日完工，施工的拓寬路段長約100公尺，均屬於逢甲校地。校方表示，這一段路原為8公尺寬道路，但因部分道路被商家長期占用，讓路面縮為僅約5公尺，拓寬工程完工後，將成為寬12公尺，長100公尺的道路。

逢甲指出，文華路過窄，狹窄到消防車都難以通過，為了防災安全考量，保障師生、商家、遊客的安全，已與市府討論多次，商家要拆除占用的路面，而逢甲大學也願意無償再退縮4公尺寬的校園用地，地價市值超過4億元、約363坪，

逢甲商圈曾在2011年9月14日發生火警意外，當時媒體報導，消防局雖緊急調派多輛消防車，但礙於巷道狹小，第一輛消防車花了近20分鐘才進入起火現場，眼睜睜看著大火延燒，逢甲指出，路段狹窄讓救災與時間賽跑，路窄變成救護一大阻礙。