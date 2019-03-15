逢甲大學無償提供4億元校地 拓寬商圈文華路
商圈、夜市一直是台灣特色文化，也是國外旅客來臺必訪的觀光熱點。逢甲大學有鑒於此，因校門口前的文華路過於窄小，校方毅然決然退縮4公尺寬的校園用地，無償提供市價超過4億元、約363坪的土地讓文華路從8公尺拓寬成為12公尺。
逢甲大學無償提供校地的拓寬文華路工程，今天正式開始施工，預計8月12日完工，施工的拓寬路段長約100公尺，均屬於逢甲校地。校方表示，這一段路原為8公尺寬道路，但因部分道路被商家長期占用，讓路面縮為僅約5公尺，拓寬工程完工後，將成為寬12公尺，長100公尺的道路。
逢甲指出，文華路過窄，狹窄到消防車都難以通過，為了防災安全考量，保障師生、商家、遊客的安全，已與市府討論多次，商家要拆除占用的路面，而逢甲大學也願意無償再退縮4公尺寬的校園用地，地價市值超過4億元、約363坪，
逢甲商圈曾在2011年9月14日發生火警意外，當時媒體報導，消防局雖緊急調派多輛消防車，但礙於巷道狹小，第一輛消防車花了近20分鐘才進入起火現場，眼睜睜看著大火延燒，逢甲指出，路段狹窄讓救災與時間賽跑，路窄變成救護一大阻礙。
校長李秉乾表示，高等教育除了肩負培育國家人才的使命，對善盡社會責任也應該同樣當仁不讓，無償提供363坪道路用地，供民眾通行、配合市府拓寬計畫，一起提升商圈環境及公共安全，雖有近5個月的施工期，會帶來短暫不便，完工後將煥然一新，施工期間提醒師生、遊客注意安全。
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