台灣燈會「夜明珠」再點亮 遊客：值得一看再看

2019-03-15 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春藝術家楊宗熏與丹麥藝術家Rikke Jullund聯手為台灣燈會創作的「恆春風巢」，由空酒瓶組合的球體在夜間透出夢幻般綠光，被讚譽有如「夜明珠」，並獲邀赴丹麥參展，作者楊宗熏為讓民眾重溫它在燈會期帶來的感動，在屏東縣恆春鎮福興宮中軍府廟埕點亮展示至下月底，並融入寺廟點光明燈概念，讓民眾在瓶底簽名祈福，連日來又掀起一波賞燈人潮。

身兼恆春鎮德和社區協會理事長的楊宗熏說，德和早年出拳頭師，有「拳頭巢」的古地名，他用2800支空酒瓶堆疊出的圓球狀，像個大蜂巢，搭配在地福興宮龍柱上的捲柱造型，用破壞恆春半島植披生態的入侵植物銀合歡木，編造出請拳起手勢意象，點亮後有如一盞大型光明燈，讓民眾在瓶底簽上姓名祈福，也為福興宮重建隨緣募款，8月將載著國人滿滿的祝福到丹麥為國爭光。

「恆春風巢」使用2800支空啤酒瓶和銀合歡木料，內部採鋼骨支撐，球體高達3公尺，作品全長5公尺，因鄉親不捨出國參展可能無緣再見，楊宗熏再以千支高梁酒瓶製作名為「瓶安歸巢」的迷你版分身；楊宗熏說，如此可以讓遠在北歐的「恆春風巢」，與留在家鄉的「瓶安歸巢」相互對應，雖然送走了恆春風巢，但是新創作留在恆春，訴說那段讓屏東人驕傲的燈會歷史。