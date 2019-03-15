「偉大的模仿者」竟是致命惡疾 博愛群醫鬼門關救回

2019-03-15 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭一名53歲呂姓婦人今年1月上旬因胸痛、呼吸喘送醫急救，到院前，一度失去呼吸心跳，經轉送羅東博愛醫院後，施以心肺復甦術2分鐘後心臟恢復循環，但仍呈現休克肺水腫狀態，心臟血管中心緊急為她裝設葉克膜並給予適當的強心劑。

經分析電腦斷層，泌尿外科主治醫師王旭翔、許家豪發現，病因在於呂婦右方腎上腺上長出一顆直徑達6公分的腎上腺嗜鉻細胞瘤，不斷分泌過量的腎上腺素，導致一度危及性命的嚴重併發症。

博愛醫院副院長、心臟內科醫師雷孟桓說，腎上腺嗜鉻瘤又被稱為「偉大的模仿者」，因其展現的病徵常讓人誤以為罹患心臟疾病，以致延宕療程，存活率極低。

還好，博愛醫院內科正確診治、外科及時治療，醫療團隊合作下，成功救命，在呂婦脫離葉克膜後，耗時5小時，小心翼翼阻斷與腎上腺瘤連通的血管，並切除該腎上腺瘤，從鬼門關前搶救回一條寶貴性命。

呂婦雖然少了一側腎上腺，但不至於影響日常生活，經規律復健，逐漸康復，住院2個月後，今天康復出院，院方為她舉辦康復分享會並祝福。

呂婦表示，她自去年6月起便常夜間盜汗驚醒，更常無預警突發頭暈、揪心感、胃痙攣，甚至一口氣喘不過來，一個上午發作數回，短則2至5分鐘，長則10分鐘，看遍各科卻都找不出病因，令她苦不堪言，去年底至今年初較少發作，她原以為康復好轉便不以為意，怎料這次竟嚴重發作。

「腎上腺嗜鉻細胞瘤像顆不定時炸彈，可能隨時大爆發。」泌尿外科醫師許家豪表示，腎上腺嗜鉻細胞瘤在腎上腺瘤中僅占5%，實屬少見，最大特點便是不斷分泌腎上腺素導致人體不適，常見的病徵如高血壓、頭痛、胸痛、心悸、出汗和臉色蒼白。

醫師提醒，腎上腺嗜鉻細胞瘤沒有普遍好發年紀和族群，一般民眾更應具備病識感，在身體出現不尋常警訊時早一步就醫，若已知自己有腎上腺瘤，建議即時就醫手術。