親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

安以軒38歲有喜 高齡產婦要注意這幾件事

2019-03-15 16:17聯合報 記者羅真╱即時報導

女星安以軒結婚2年，今在微博上宣布懷孕喜訊，她寫道「我們的世界多了一個你」，喜悅稱夫妻倆升級成「豬拔拔、麻麻」。不過38歲的她已是高齡產婦，醫師提醒，高齡產婦發生高危險妊娠合併症的風險相對高，須留心營養與各項健康指標，並在懷孕期間漸進增加10至15公斤，千萬別為了愛美犧牲自己與孩子的健康。

長庚醫院婦產科主治醫師陳芳萍說，據統計，高齡產婦本身易在懷孕期間發生妊娠毒血症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症，生產過程也會因為體力相對差而較辛苦。在胎兒方面，早產、出生體重過低、染色體異常或有先天性缺陷的機率較高。

陳芳萍說，高齡產婦懷孕過程須更注意各項健康指標，懷孕的前3至4個月可開始補充孕婦專用的綜合維他命。第16至20周可考慮作羊膜穿刺來檢查胎兒是否具有先天性缺陷，有染色體異常家族史的人可選擇作特殊的基因檢查。

第25周以後，有糖尿病家族史的人、體重上升過快的人，宜進行糖尿病篩檢。這個階段的孕婦往往開始胃口大好，但華人孕婦特別愛吃澱粉類食物、蛋白質補充較少，如此可能讓營養不夠均衡，也使妊娠毒血症的發生風險提升。

第20至24周，可進一步透過高層次超音波細看腹內胎兒的構造，檢查是否有異常情形。第36周後要特別注意胎動，並將自己身心調整好，準備生育。

不少女性愛美、偏好纖瘦體態，日前傳出有知名女星生產過程僅胖3公斤，但不少婦產科醫師直搖頭。陳芳萍說，作個比喻，腹中胎兒像是吸血蟲，會吸取媽媽身上的營養來成長，一般建議增加10至15公斤為宜。倘若體重增加不足，孩子未來容易生長遲緩。

衛福部國健署建議，懷孕身體質量指數（BMI）小於18.5的女性，整個孕期建議增加約12.5至18公斤，於第二、三孕期每周增加0.5至0.6公斤；BMI在18.5至24.9間，宜增加11.5至16公斤，第二、三孕期每周增加0.4至0.5公斤；BMI在25至29.9者，孕期體重建議控制在7至11.5公斤；BMI在30以上，孕期宜控制在5至9公斤以下。

但體重增加過快、過多也不行，陳芳萍說，一般建議一個月不要增加超過3公斤，否則肥胖孕婦發生高危險妊娠合併症、最後一個月死胎的機率高，胎兒出生發生猝死的風險也會增加。

陳芳萍提醒，最適合生育的年齡在25歲之後，最晚不要超過35歲。如若年齡已超過35歲，平日要注意身體健康外，計畫生小孩前，要讓甲狀腺疾病、腎臟病、心臟病等慢性病都獲得適當控制，再來懷孕。

女星安以軒結婚2年，今在微博上宣布懷孕喜訊。圖／擷自facebook
女星安以軒結婚2年，今在微博上宣布懷孕喜訊。圖／擷自facebook
分享

懷孕孕婦糖尿病
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

拜文昌求考運！ 謝沅瑾曝正確撇步

2019-03-15 16:20

馬自達百萬柴油車瑕疵連環爆 魏憶龍律師教你自保招數

2019-03-15 16:18

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:29

光天化日「曬千元大鈔」？網友集體搶報名：幫你晾衣服

2019-03-15 12:00

基隆火車大誤點切割鐵軌引起？台鐵：調查釐清中

2019-03-15 15:51

六成睡眠呼吸中止症者沒治療 猝死風險高2.5倍

2019-03-15 15:48

癮君子注意! 泰國這6座機場關閉吸菸室

2019-03-15 15:41

40歲男失明酗酒多次想輕生 學習按摩考照重新振作

2019-03-15 15:16

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 全島豬隻今採血送驗

2019-03-15 14:33

南北大不同！北部人咖啡成癮 南部人愛喝手搖飲

2019-03-15 14:29

基隆站電纜線起火大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 14:28

門票最低99元！兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠

2019-03-15 14:24

台大研究：男性越晚生育 孩子罹思覺失調風險增

2019-03-15 14:23

網路攝影機夯 小心隱私外洩

2019-03-15 14:21

調查：男比女更愛喝含糖飲 一杯下肚糖分破表

2019-03-15 13:56

春暖花開上山賞花 當心雙重刺激誘發氣喘

2019-03-15 13:33

省錢旅遊不用等補助 訂房網現金回饋12％

2019-03-15 12:20

問卷調查：新手媽媽被諷過重 易患產後抑鬱影響嬰兒

2019-03-15 12:09

基隆大誤點已影響33列次8710人 估午後修復

2019-03-15 11:59

年輕爸媽注意 3歲以下幼童腹部腫脹可能是肝臟惡性腫瘤

2019-03-15 11:42

北車地下街不迷路 觀傳局增設60處地貼式地圖

2019-03-15 11:31

跨國研究：父親生育年齡越高 孩子罹思覺失調風險增

2019-03-15 11:29

汽油價格下週估漲0.3元 柴油漲0.4元

2019-03-15 11:22

台鐵怎麼啦？基隆到台南今天上午都出狀況

2019-03-15 11:15

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55

影／「神奇男孩」克服身障 用魔術水晶球尋自信

2019-03-15 10:48

今明北台灣低溫下探14度 接下來一天比一天暖

2019-03-15 10:36

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:29

電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18

台鐵基隆－七堵號誌故障 估下午1時修復

2019-03-15 09:37

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

健康你我他／賞櫻遠離塵霾 心情也High

2019-03-14 23:58

台北健康養生展 素食金牌大廚傳祕訣 國健署推六口訣

2019-03-14 23:54
看更多

熱門文章

民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50

集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23

6格蓋章就醫紀錄紙卡超懷念！網回憶：看病從A換到Z卡

2019-03-14 17:35

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

不是竹科！全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58

每日星座運勢／獅子打扮提升桃花運 事業獲得肯定

2019-03-15 00:00

海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47

無印良品560項商品再降價！降幅約15%

2019-03-14 16:56

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32

國內速食業嗶起來！麥當勞全台啟用悠遊卡等四票證支付

2019-03-15 11:36

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

10個問題符合幾項？不喝水又愛重口味 小心腎臟病上身

2019-03-14 16:58

教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

金門發現第3隻海漂豬檢體呈陽性 明將全面採血

2019-03-14 20:33

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04

電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55

理科太太涉違法廣告醫材 22日赴衛生局說明

2019-03-14 16:26

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

基隆大誤點已影響33列次8710人 估午後修復

2019-03-15 11:59

國中生恐失明 300萬救眼錢有了

2019-03-14 23:06

理科太太影片疑觸法 北市衛生局：當事人下周五說明

2019-03-14 16:57

小確幸！今年統一發票獎 增開2組200元獎

2019-03-14 18:50

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

【生活見聞】劉洪貞／一棵祈禱樹

2019-03-15 06:00

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top