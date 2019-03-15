安以軒38歲有喜 高齡產婦要注意這幾件事

2019-03-15 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



女星安以軒結婚2年，今在微博上宣布懷孕喜訊，她寫道「我們的世界多了一個你」，喜悅稱夫妻倆升級成「豬拔拔、麻麻」。不過38歲的她已是高齡產婦，醫師提醒，高齡產婦發生高危險妊娠合併症的風險相對高，須留心營養與各項健康指標，並在懷孕期間漸進增加10至15公斤，千萬別為了愛美犧牲自己與孩子的健康。

長庚醫院婦產科主治醫師陳芳萍說，據統計，高齡產婦本身易在懷孕期間發生妊娠毒血症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症，生產過程也會因為體力相對差而較辛苦。在胎兒方面，早產、出生體重過低、染色體異常或有先天性缺陷的機率較高。

陳芳萍說，高齡產婦懷孕過程須更注意各項健康指標，懷孕的前3至4個月可開始補充孕婦專用的綜合維他命。第16至20周可考慮作羊膜穿刺來檢查胎兒是否具有先天性缺陷，有染色體異常家族史的人可選擇作特殊的基因檢查。

第25周以後，有糖尿病家族史的人、體重上升過快的人，宜進行糖尿病篩檢。這個階段的孕婦往往開始胃口大好，但華人孕婦特別愛吃澱粉類食物、蛋白質補充較少，如此可能讓營養不夠均衡，也使妊娠毒血症的發生風險提升。

第20至24周，可進一步透過高層次超音波細看腹內胎兒的構造，檢查是否有異常情形。第36周後要特別注意胎動，並將自己身心調整好，準備生育。

不少女性愛美、偏好纖瘦體態，日前傳出有知名女星生產過程僅胖3公斤，但不少婦產科醫師直搖頭。陳芳萍說，作個比喻，腹中胎兒像是吸血蟲，會吸取媽媽身上的營養來成長，一般建議增加10至15公斤為宜。倘若體重增加不足，孩子未來容易生長遲緩。

衛福部國健署建議，懷孕身體質量指數（BMI）小於18.5的女性，整個孕期建議增加約12.5至18公斤，於第二、三孕期每周增加0.5至0.6公斤；BMI在18.5至24.9間，宜增加11.5至16公斤，第二、三孕期每周增加0.4至0.5公斤；BMI在25至29.9者，孕期體重建議控制在7至11.5公斤；BMI在30以上，孕期宜控制在5至9公斤以下。

但體重增加過快、過多也不行，陳芳萍說，一般建議一個月不要增加超過3公斤，否則肥胖孕婦發生高危險妊娠合併症、最後一個月死胎的機率高，胎兒出生發生猝死的風險也會增加。