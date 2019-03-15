六成睡眠呼吸中止症者沒治療 猝死風險高2.5倍

2019-03-15 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據今年最新睡眠品質調查，發現超過6成確診為睡眠呼吸中止症患者從未治療或現已停止治療，阻塞型睡眠呼吸中止症是最常見的類型，估計全台灣有數十到數百萬的患者，醫師警告，千萬別輕忽睡眠呼吸中止症，這些患者在半夜至清晨這段時間發生猝死的風險是一般人的2.5倍。

台北榮民總醫院睡眠醫學中心執行長周昆達表示，睡眠呼吸中止症通常年紀較大、男性、肥胖、呼吸道狹小、慢性鼻塞、氣喘、吸菸是睡眠呼吸中止症高風險族群，長期下來會嚴重影響患者身心健康，增加癌症、高血壓、心臟病、中風等疾病的風險。

一名39歲壯年男子，因長期夜間打鼾睡不好，被枕邊人帶到醫院接受檢測，確診為重度睡眠呼吸中止症，每小時呼吸中止至少30幾次。醫師建議除積極減重之外，也應用陽壓睡眠呼吸器治療。但這名男性卻不想接受進一步治療，不料三個月內竟然發生中風。

周昆達說，睡眠呼吸中止症患者常會有打鼾、白天昏昏欲睡、短暫噎住或倒吸一口氣而清醒過來等症狀。阻塞型睡眠呼吸中止症盛行率約2~10%，主要成因為睡覺時上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸道阻塞無法呼吸，在重度的患者身上，這樣的情形每晚甚至可以發生五百多次以上。

周昆達呼籲，民眾若長達3個月有打鼾或白天精神不濟等症狀，建議及早就醫進一步評估與治療。改善睡眠呼吸中止症可先從改變生活習慣開始，如減肥、不喝酒、戒菸等，另目前治療第一線建議使用陽壓睡眠呼吸器，藉由持續維持呼吸道正壓、產生風壓，來防止呼吸道在睡眠時發生塌陷而阻塞。