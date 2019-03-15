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40歲男失明酗酒多次想輕生 學習按摩考照重新振作

2019-03-15 15:16聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「我到底還能做些什麼？」一名40歲男子因工作過勞，眼睛病變導致失明，聽力也不好，頓時喪失生活與就業能力，多年將自己封閉在家裡，抽煙喝酒，甚至數度想輕生，後來在年幼孩子及妻子鼓勵下，尋求台灣盲人重建院協助，接受按摩師專業訓練，前幾個月上課挫敗，多次想放棄，後來利用錄音複習、同學課後輔導下，漸入佳境，畢業後考到證照，也到按摩小棧工作，更讓他找回生活重心。

台灣盲人重建院創立至今超過60年，持續以服務視障者為主，但房舍過於老舊、漏水，已無法符合更完善的無障礙設備設施規範，因此規劃全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」，今天正式啟用。新北市長侯友宜出席揭牌典禮，表示推動障礙者更友善的環境，市府責無旁貸，未來也將推動視障者職業重建，開辦各類適合視障者的職業訓練班，並協助於醫療機構、車站、運動中心及政府機關等場所設置按摩小棧。

「惠心樓」設有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括一間14床全身按摩室及2間腳底按摩室，3樓至7樓也提供視障職訓學員與按摩師全新宿舍，將是全國首座提供視障者優質的工作、訓練環境及住宿的空間。

台灣盲人重建院長張自表示，培訓班主要採取一對一教學，因此每年一個班級僅有16個名額，為了給予更需要的人機會，招生時有3個篩選機制，除了審查視障資格外，首先是體能評估；再來是筆試，要看態度及企圖心；最後才是面試，會談身體狀況及家庭，低收入戶會優先入取。

新北市勞工局表示，台灣目前有超過5萬6000名視覺功能障礙者，其中9成是後天失明，因意外或病變導致失明，台灣盲人重建院成立以來，一直推動國內視障者教育、福利、職業重建等相關法案，自民國95年起委託重建院開辦1600小時丙級按摩、360小時乙級按摩專業證照職訓班及視力協助員訓練班等班別，總計培育出228名專業視障按摩師及84名視力協助員。

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全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」，今天正式啟用，設有全...
全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」，今天正式啟用，設有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括一間14床全身按摩室及2間腳底按摩室，3樓至7樓也提供視障職訓學員與按摩師全新宿舍。記者張曼蘋／攝影
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「惠心樓」設有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括一間14床全身按摩室及2間...
「惠心樓」設有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括一間14床全身按摩室及2間腳底按摩室，3樓至7樓也提供視障職訓學員與按摩師全新宿舍，將是全國首座提供視障者優質的工作、訓練環境及住宿的空間。記者張曼蘋／攝影
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惠心樓今天正式啟用，侯友宜到場視察，與正在按摩的長輩聊天。記者張曼蘋／攝影
惠心樓今天正式啟用，侯友宜到場視察，與正在按摩的長輩聊天。記者張曼蘋／攝影
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全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」，今天正式啟用，設有全...
全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」，今天正式啟用，設有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括一間14床全身按摩室及2間腳底按摩室，3樓至7樓也提供視障職訓學員與按摩師全新宿舍。記者張曼蘋／攝影
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全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」，今天正式啟用，設有全...
全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」，今天正式啟用，設有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括一間14床全身按摩室及2間腳底按摩室，3樓至7樓也提供視障職訓學員與按摩師全新宿舍。記者張曼蘋／攝影
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